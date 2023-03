Auf Anregung vom SC Korb: Im Hallenbad wird’s mittwochs wieder wärmer

Im Korber Hallenbad soll es wärmer - und gern auch wieder voller werden. Auf seiner vergangenen Sitzung entschied sich der Gemeinderat dafür, das Badewasser des Hallenbads künftig mittwochs auf 30 Grad aufzuheizen. Davon kann dann auch der öffentliche Badebetrieb profitieren, da das Badewasser auch donnerstags noch wärmer als 28 Grad sein wird.

Mit einem Hilferuf hatte sich die Schwimmabteilung des Sportclubs (SC) Korb Anfang Februar an Bürgermeister Jochen Müller und Kämmerer Stefan Obenland gewandt. In seiner Sitzung am 8. November 2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, im Zuge der kriegsbedingten Energiesparmaßnahmen die Wassertemperatur im Hallenbad unter der Woche auf 28 Grad und am Wochenende auf 27 Grad abzusenken.

SC Korb musste Kurse mit Kindern unter zwölf Monaten absagen

Als Alternative dazu stand im Raum, das Hallenbad ganz oder teilweise zu schließen. Der SC Korb sah sich daraufhin gezwungen, alle Kinderkurse mit Kindern unter zwölf Monaten abzusagen. Auch die Kinder über zwölf Monaten froren während der Schwimmstunde. Dadurch wurde die Vermittlung des Schwimmenlernens nicht erleichtert.

Einige Kinder, monierten Julia Seufert und Antje von Kietzell, die Abteilungsleiterinnen Schwimmen, würden sich zwar mit Neoprenanzügen behelfen, aber ein derartiger Anzug sei im Schwimmkurs oder beim Schwimmenlernen alles andere als ideal. Er beeinträchtige das Lernen und verhindere durch seinen zusätzlichen Auftrieb wichtige Erfahrungen. Das Kind könne den Auftrieb des Wassers nicht erfahren und lerne im Neoprenanzug nicht, seine eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen.

Verein SC Korb verzeichnet Rückgang bei den Teilnehmerzahlen

Selbst bei den Erwachsenenkursen musste der Verein einen Rückgang bei den Teilnehmerzahlen verzeichnen. Nicht vergessen dürfe man auch die Trainer, die teilweise über mehrere Stunden im Wasser stehen und selbst im Neoprenanzug unterkühlt seien.

Aus diesem Grund baten Julia Seufert und Antje von Kietzell, die Wassertemperatur wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben, „insbesondere mittwochs auf 32 Grad Celsius, damit wir wieder Babyschwimmen anbieten können und alle Kinder schneller und vor allem sicheres Schwimmen lernen“.

Sie verwiesen darauf, dass die Bundesnetzagentur die Lage bei der Gasversorgung in Deutschland mittlerweile als weniger angespannt als noch zu Beginn des Winters einstufe. Eine Verschlechterung können zwar nicht ausgeschlossen werden, doch es sei absehbar, dass eine Gas-Mangellage zunehmend unwahrscheinlich werde. Dies habe bereits Kommunen im Rems-Murr-Kreis dazu veranlasst, die Wassertemperaturen ihrer Bäder wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben.

Beschlossene Energiesparmaßnahme wird bis 15. April umgesetzt

In seiner Stellungnahme verwies Kämmerer Oberland nun darauf, dass die vom Gemeinderat im November aufgrund der „Verordnung des Bundes zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ beschlossenen Energiesparmaßnahmen noch bis 15. April verpflichtend umzusetzen seien.

Zudem habe sich die Gemeinde in ihrer im Januar 2023 beschlossenen Energieleitlinie zu einer „sparsamen, nachhaltigen und rationalen Energieverwendung“ verpflichtet, und dazu, durch die Senkung des Energieverbrauchs in allen Tätigkeitsbereichen als nachhaltig wirtschaftende Kommune bei der Energieumwandlung kontinuierlich entstehende Emissionen zu senken und die Kostenbelastung im Rahmen zu halten.

Kosten werden vom SC Korb und der Gemeinde zur Hälfte übernommen

Der SC Korb schlug nun der Gemeindeverwaltung vor, dass die Wassertemperatur jeden Mittwoch auf 30 Grad hochgeheizt werden soll. Die dadurch entstehenden pauschal geschätzten Kosten in Höhe von 120 Euro übernehmen Verein und Gemeinde je zur Hälfte. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu. Weiterhin ersetzte es die im November beschlossenen Energiesparmaßnahmen durch die Energieleitlinie vom Januar.