Etwa zwanzig Menschen stehen vor der Ballspielhalle in Korb. Mit Maske und Abstand. In der Hand halten sie ihre Impfausweise und Dokumente, die sie für die Impfung brauchen. Eine Frau läuft mit ihrem Mann vom Parkplatz zum Eingang. „Unsere Tochter hat die Termine für uns gebucht“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ende Juni seien die beiden das zweite Mal geimpft worden. Eigentlich hätten sie einen Termin vor Weihnachten gehabt, sagen die Korber, „aber wir