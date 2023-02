Baustelle in Korb-Kleinheppach: Großheppacher Straße bis Ende Februar gesperrt

In der Großheppacher Straße auf der Höhe der Gebäude 7 wird eine Stromleitung verlegt, weshalb sowohl die betroffene Fahrbahn halbseitig als auch der vorhandene Gehweg in diesem Bereich gesperrt werden müssen. Das hat die Korber Gemeindeverwaltung bekanntgegeben. Eine Ampelanlage regelt den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr in dem betroffenen Bereich entlang des evangelischen Gemeindehauses.

Zebrastreifen bei Einmündung Schulstraße gesperrt

Darüber hinaus musste der Gemeindeverwaltung zufolge auch der Fußgängerüberweg bei der Einmündung Schulstraße im Zuge der Straßenarbeiten gesperrt werden. Er liege im Bereich der Aufstellfläche für Fahrzeuge vor der Ampelanlage, heißt es aus dem Rathaus.

Damit die Passanten und Spaziergänger auch während der Straßenarbeiten sicher die Großheppacher Straße überqueren können, wurden im Baustellenbereich Hinweisschilder aufgestellt. Diese sollen die Passanten zur Fußgängerampel leiten. Die Gemeindeverwaltung bittet die Fußgänger darum, zur Straßenüberquerung nur diese Ampel zu nutzen.

Einmündungsbereiche vor der Ampel sollen frei gehalten werden

Außerdem werden Fahrzeugführer gebeten, alle Einmündungsbereiche bei Wartezeiten vor den Ampeln immer frei zu halten.

Die Gemeindeverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Berücksichtigung und Verständnis.