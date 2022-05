Bodenwelle, Kurven und 675 Meter lang: Neue Mountainbike-Strecke in Korb

Voller Vorfreude wartet eine Gruppe Mountainbiker am Freitagmittag im Korber Gemeindewald darauf, dass endlich das Startsignal ertönt. Vor ihnen liegt der neue und legale Mountainbiketrail – 675 Meter lang, mit einfacher Streckenführung und naturbelassenen Kurven und Bodenwellen.

Mit dem Startschuss wird der erste Korber Trail (englisch für Pfad) von Bürgermeister Jochen Müller und Landrat Richard Sigel freigegeben und augenblicklich von begeisterten Fahrerinnen und Fahrern eingeweiht.

Korber Verein "Shape und Ride" hat die Strecke, ihren "Home-Trail", angelegt

Der Trail, der in Richtung Hanweiler Sattel verläuft, wurde vom Korber Verein „Shape and Ride“ angelegt. „Wir haben die Patenschaft für die Strecke“, sagt Sebastian Fäsche, Vorsitzender des Vereins. Sein Vereinskollege und Co-Vorsitzender Michael Häußermann ergänzt: Es obliege nun den Ehrenamtlichen des Vereins, sich in ihrer Freizeit um den Erhalt und die Pflege der Strecke zu kümmern. Dazu gehöre „Gräben aufzufüllen und Unrat zu beseitigen“, sagt er. Der Verein zählt circa 100 Mitglieder.

Da es nun einen neuen Trail gibt, wurde ein kleiner Weg weiter unterhalb der neuen Strecke für den Radverkehr gesperrt. Trotz eines Verbotsschildes seien immer wieder Radfahrer auf der Strecke gesehen worden, so Ulrich Häußermann vom Forstamt. Nun steht dort eine Absperrung, die nur Spaziergänger umgehen können.

Viele Mountainbike-Strecken im Rems-Murr-Kreis

Der Mountainbiketrail im Korber Gemeindewald ist nicht der erste seiner Art im Rems-Murr-Kreis, unter anderem wurden in Kernen, Fellbach und Winnenden solche Pisten eingerichtet. Mit dem Ziel, ein gutes Miteinander für die unterschiedlichen Nutzungen im Wald zu finden, arbeiteten die Landkreisverwaltung und die Gemeinde Korb mit Naturschützern, Wanderern, Jägern und Mountainbikern unter der Leitung des Kreisforstamtes eng zusammen, um weitere legale Strecken für das Mountainbikefahren zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts Rems-Murr.

Im Einklang mit der Natur

Auf Korber Gemarkung werde es insgesamt vier Trails geben, sagt der stellvertretende Forstamtsleiter Ulrich Häußermann. Die Pfade sollen alle ausgeschildert sein. Mountainbiker können sich so vorab etwa über den Schwierigkeitsgrad und die Regeln informieren. Mit den legalen Trails wolle man dem illegalen Mountainbike-Sport in den Wäldern entgegenwirken, so Häußermann. Ziel sei es, den Mountainbikern ein Angebot zu machen, ohne dass Natur und Tiere darunter leiden.

Gleichwohl sollen die Trails nicht touristisch beworben werden, sagt Landrat Richard Sigel. Sie dienen dem Zweck der „Naherholung“. Bürgermeister Jochen Müller freut sich darüber, dass die Gemeinde „dieser Sportart ein Angebot machen kann“.