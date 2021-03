Die Rauchwolke war bis Waiblingen und Schorndorf zu sehen. Ein Brand auf dem Dach der Remstalhalle in Korb hat am Donnerstagnachmittag kilometerweit für Aufsehen gesorgt. In Korb blieben viele Passanten stehen, um das Geschehen zu verfolgen und teilweise zu filmen. Die Treppen, die zur Remstalhalle hinunterführen, waren gesperrt. Jugendliche standen davor und filmten mit ihren Smartphones die emporsteigenden Rauchwolken.

Familien mit Kindern staunten über den Rauch und über die vielen