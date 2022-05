Brautmode für Standesamt online kaufen: "Goldbraut" in Korb vergrößert sich

Im Brautmodenladen „Goldbraut“ laufen die Nähmaschinen zurzeit Tag und Nacht. „Die Schneiderei ist komplett ausgebucht“, sagt Inhaberin Lisa Braun. Am Tag kommen durchschnittlich acht bis zwölf Bräute in das Korber Geschäft, um sich ihre Kleider für den großen Tag anpassen zu lassen.

Aber auch bei den Anfragen für Anproben bemerkt Lisa Braun, dass die Hochzeitssaison wieder beginnt. „Es wird mehr“, sagt die 32-Jährige. Mit den Lockerungen der Corona-Regeln steige auch die Feierlaune bei den Brautpaaren wieder. „Die Unsicherheit ist jetzt weg“, sagt die Inhaberin. „Ich höre jetzt von den Bräuten nicht mehr ‘hoffentlich klappt es mit der Hochzeit’, sondern ‘wir heiraten dieses Jahr’.“

Hohe Nachfrage an Brautkleidern: Personal für Schneiderei gesucht

Mit Wegfall der Corona-Regeln sei auch wieder eine normale Anprobe möglich – „mit Sekttrinken und allem, was so dazugehört“, sagt Lisa Braun. Bei „Goldbraut“ können die Bräute zwischen Secondhand-Kleidern, Outlet-Kleidern und Neuware wählen. Hat eine Braut ihr ganz persönliches Traumkleid – etwa ein langer fließender Rock mit einem Korsett aus zarter Spitze – gefunden, kann das Kleid in der hauseigenen Schneiderei passend gemacht werden.

„Dieses Angebot nutzen 95 Prozent unserer Kundinnen“, sagt Lisa Braun. Je nach Art der Änderung am Kleid brauchen die drei Schneiderinnen teils „ein paar Stunden, teils aber auch mal drei Tage Zeit“.

So kommt es, dass die Schneiderei aktuell keine externen Aufträge von Laufkundschaft annehmen kann. Deshalb sucht der Laden nach Verstärkung für die Schneiderei. Doch die Suche nach Personal gestalte sich zurzeit als sehr schwierig, so die Inhaberin. Ein Grund könne der fachspezifische Beruf sein: „Handwerkliche Berufe sterben aus“, sagt die 32-Jährige.

"Goldbraut" feiert zweijähriges Jubiläum

Seit ziemlich genau zwei Jahren gibt es den Brautladen nun schon in Korb. Und mittlerweile hat Lisa Braun schon etliche Bräute glücklich machen können. Die 32-Jährige ist froh darüber, wie schnell sich das Geschäft etabliert hat. Von der Pandemie sei das Brautmodengeschäft auch weitestgehend verschont geblieben. „Viele Bräute suchen ihre Kleider schon ein oder zwei Jahre vor dem Hochzeitstermin“, erklärt Lisa Braun.

Das Angebot in ihren Brautmodeladen in der Winnender Straße will die Inhaberin sukzessive erweitern. Immer wieder investiert sie ihre Einnahmen in neue Ideen. Ab Juli soll es nun einen Onlineshop geben. Dort könne man Zweiteiler für standesamtliche Hochzeiten, handgefertigten Schmuck und Accessoires kaufen, erklärt Lisa Braun. Die Idee für den Onlineshop sei mitten in der Corona-Pandemie entstanden. „Jedes Geschäft hat einen Onlineshop eröffnet“, sagt sie.

Im Internet verkauft sie keine „richtigen Brautkleider“

Aber: Lisa Braun will auf keinen Fall dem schnelllebigen Trend des Internets folgen und Massenware über das Internet verkaufen. Deshalb stehen zunächst nur drei Oberteile und drei Röcke in verschiedenen Längen und in den Größen von 36 bis 44 zur Auswahl. Designt wurden die Einzelstücke von der Inhaberin höchstpersönlich. „Und meine Mama hat sich um die technische Umsetzung gekümmert“, sagt die 32-Jährige. Sie betont aber auch: Im Onlineshop werde es keine „richtigen Brautkleider“ geben. „Dafür braucht man die Fachberatung vor Ort“, sagt Lisa Braun.

Die Zweiteiler für das Standesamt sollen dem nachhaltigen Konzept des Brautmodeladens entsprechen. „Es sind handgefertigte Teile, die aus ausgesuchten Stoffen in der Türkei produziert werden“, sagt Lisa Braun. Sie persönlich habe sich ein Bild beim Produzenten vor Ort gemacht. Außerdem könne man die Stücke aus der ersten Kollektion auch im Alltag kombinieren.

Die weißen Zweiteiler sollen „für jeden bezahlbar sein“, so Lisa Braun. „Für einen Zweiteiler gibt man schon mal einen vierstelligen Betrag aus, bei uns wird ein Oberteil zwischen 100 und 150 Euro kosten und der Rock um die 200 Euro.“ Später werde das Angebot um Jumpsuits und Hosenanzüge erweitert. „Mein Ziel ist es, jede Braut glücklich zu machen.“ Im Vordergrund stehe nicht der Verkauf, sondern die Emotionen bei der Brautkleidsuche. „Jede Braut soll sich an diesem besonderen Tag hübsch fühlen.“