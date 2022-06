Corona-Pandemie und kaum Werbung: Feuerwehr in Korb dennoch attraktiv

Keine Schauübungen, keine Tage der offenen Türe und dennoch konnte die Feuerwehr Korb im vergangenen Jahr Corona-Pandemie drei neue Mitglieder verzeichnen, wobei bei Einsätzen jede anpackende Hand enorm wichtig ist, sind sich Kommandant Stephan Schiek und Pressesprecher Simon Holder einig.

Als „eine glückliche Entwicklung“ bezeichnet Stephan Schiek den Zuwachs. Ein Kamerad sei schon bei einer anderen Wehr Mitglied gewesen, eine Feuerwehrfrau bekundete bereits schon vor längerem ihr Interesse, ein Dritter gelangte über den Freundeskreis zur Korber Wehr. Das sei natürlich eine tolle Entwicklung, meint Kommandant Stephan Schiek im Gespräch mit der Redaktion.

Normalerweise versuche sich die Korber Feuerwehr in regelmäßigen Abständen der Öffentlichkeit zu präsentieren – etwa bei Dorffesten oder Schauübungen, das fiel aber den Kontaktbeschränkungen zum Opfer. „Wir haben versucht, uns über die sozialen Medien zu präsentieren und dabei darzustellen, welche Sonderaufgaben beispielsweise wir haben“, meint Simon Holder. Das habe aber nicht dieselbe Wirkung.

Bei verschiedenen Festen wieder mit dabei

Deshalb möchte die Korber Wehr am ersten Juli-Wochenende bei der großen 750-Jahr-Feier mitwirken – etwa beim Festumzug durch Korb, am Samstag sollen Interessierte ein Fahrzeug am Seeplatz von innen begutachten können. Im Herbst soll es einen Tag der offenen Tür beider Korber Abteilungen geben, die Kleinheppacher Wehr will zudem beim Dorffest rund um das evangelische Gemeindehaus mitwirken.

Nach wie vor generiere die Feuerwehr den meisten Nachwuchs über die Jugendfeuerwehr. Dort dürfe man ab dem Alter von zehn Jahren mitmachen, mit 17 zu den Aktiven wechseln. Ab dem Alter von 18 Jahren dürfe man mit den Kameraden zu Einsätzen ausrücken.

Probezeit für Quereinsteiger

Anders als die Neulinge bei der Korber Wehr, durchlaufen Jugendfeuerwehrler keine Probezeit, wenn sie zu den Aktiven wechseln. Dennoch sind sogenannte Quereinsteiger gerne gesehen. Sie müssen lediglich jünger als 65 Jahre alt sein. In der Regel sei man mit schätzungsweise 40 Jahren beruflich angekommen und wohnortstreu, so Schiek. Das habe seine Vorteile, während sich die Feuerwehr bei Jugendlichen oftmals als Konkurrenz etwa zu Sportvereinen sieht. In der Probezeit von einem Jahr werde geschaut, ob man zueinander passe, der Neuling beobachtet, ob die Feuerwehr das ist, was er sich erhofft hat. Man dürfe bei Übungen dabei sein, wofür es zunächst keine Vorkenntnisse braucht. In der Probezeit sollte auch die Grundausbildung durchlaufen werden, die rund 70 Stunden umfasst. Es bedarf eines Erste-Hilfe-Kurses sowie einer Sprechfunkausbildung mit nochmals 16 Stunden. Die Grundausbildung erfolgt abends und am Wochenende.

Generell verzeichnet die Feuerwehr im Zuge der Corona-Pandemie Veränderungen im Bereich der Ausbildungen – noch nicht aber bei der Grundausbildung. Dennoch werde hie und da getestet, was hybrid ablaufen könne, beispielsweise wenn man sich selbst Videos anschaut und anschließend Lernerfolgskontrollen über sich ergehen lässt, so Schiek. Teilweise würden Ausbildungen als fester Block angeboten, etwa im Bereich Atemschutz oder Sprechfunkausbildung. „Da verändert sich gerade viel“, betont Kommandant Stephan Schiek.

Aufnahmestopp für Kindergruppe

Generell habe die Feuerwehr als Anlaufstelle nicht an Attraktivität verloren – auch nicht durch die lange Corona-Pandemie. In der Kindergruppe für Sechsjährige gebe es aktuell einen Aufnahmestopp bei 25 Kindern. Die Jugendfeuerwehr verzeichnet 22 Mitglieder, Tendenz steigend. Die Angst sei da gewesen, dass gerade bei den Jugendlichen sich vielleicht während der Lockdowns viele abwenden könnten. „Das war unbegründet“, so Schiek.

Gleichzeitig verzeichnet die Korber Feuerwehr mit jedem Jahr mehr Einsätze, ausgelöst etwa durch piepsende Heimrauchwarnmelder, Türöffnungen oder lokale Unwetter, die meist mehrere Einsätze nach sich ziehen. Auch Menschenrettung sei immer wieder als Einsatzstichwort dabei, wobei die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausrückt. Bei Liegendrettungen aus oberen Stockwerken kommt in der Regel das Drehleiterfahrzeug aus Waiblingen noch hinzu.

Wer zur Feuerwehr möchte, muss körperlich fit sein, darf nicht vorbestraft sein und sollte auch mentale Stärke beweisen können. Letzteres zeichnet sich oft erst im Einsatz aus, wobei sich den Feuerwehrleuten oft genug unschöne Bilder etwa bei einem Verkehrsunfall darbieten.

Einen Grundstock für mentale Stärke, beziehungsweise wie man mit Krisensituationen umgeht, lerne man während der Ausbildung. Gleichzeitig werde aktuell ein Korber Kamerad im Zuge des Peer-Programms der Landesfeuerwehrschule ausgebildet, um die Hemmschwelle innerhalb der Wehr zu anderen niedrig halten zu können. Im Krisenfall könne er am Ende entscheiden, wie man dem Betroffenen helfen kann, und könne einen gegebenenfalls weiterverweisen an psychosoziale Fachkräfte, erklärt Simon Holder.