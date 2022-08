Der SC Korb hat einen neuen Vorstand und ist wieder geschäftsfähig

„Die gute Nachricht: Der SC Korb ist wieder geschäftsfähig“, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Trotzdem gehe die Suche weiter, heißt es darin. In der jüngsten Hauptversammlung wählten die Mitglieder Beatrix Hoffmann als Finanzvorstand sowie Ralph Rolli zum Pressesprecher und Zweiten Vorsitzenden. Zusammen mit Beatrix Hoffmann wird er den SC Korb vertreten. Somit ist der SC wieder geschäftsfähig, nach dem er einige Monate vorstandslos war.

Ehemaliges Vorstandsmitglied unterstützt neuen Vorstand

Aufgrund eines Antrages wird Beatrix Hoffmanns Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung im Mai 2023 begrenzt sein, schreibt der Verein. Interimsweise werde Armin Stark, ehemaliges Vorstandsmitglied, die beiden Vorstände bis zur nächsten Hauptversammlung unterstützen.

Neue Planungsgruppe befasst sich mit Vereinsstruktur

Auf eigenen Wunsch zwar ungewählt, aber unterschriftsberechtigt, bildet er die Schnittstelle zwischen der neu gegründeten Planungsgruppe und dem Vorstand. Der Verein soll zukunftsfähig aufgestellt werden. In der Planungsgruppe sollen die neue Vereinsstruktur sowie die „Vision 2030“ erarbeitet und vorgeschlagen werden. Ziel ist es, möglichst alle acht Vorstandsposten zu besetzen oder/und eine/n Geschäftsführer/-in zu finden, so der Verein.

Die Mitglieder und der neue Vorstand freuten sich der Pressemitteilung zufolge sowohl über die Geschäftsfähigkeit des Vereins als auch über die Teilnahme des Korber Bürgermeisters Jochen Müller an der Hauptversammlung. Der Rathaus-Chef und zahlreiche Gemeinderäte zeigten somit Interesse am Sport-Club Korb, so der Verein.