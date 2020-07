Wer wissen will, was läuft in Kleinheppach, der fragt am besten Gerhard Liebhard. Schließlich kennt keiner die Korber Ortschaft so gut wie der Ortsvorsteher und Feldschütz, der an diesem Dienstag seinen 70. Geburtstag feiert. Wie lange er noch im Amt bleiben will, warum er auch in Stuttgart fast jede Straße kennt und wie er damit umgeht, dass er als Weinberg-Sheriff nicht nur freundliche Worte zu hören bekommt.

„Er ist, glaube ich, nie im Urlaub“

Zunächst ein paar Zahlen: