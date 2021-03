Seit dem 1. März dürfen Fahrschulen wieder praktische Fahrstunden anbieten. Für die Fahrlehrer, die rund sieben Wochen lang die Autos stehen lassen mussten, bedeutet das wenigstens ein Stückchen Normalität. Stefan Ade und Gerd Baumholzer betreiben die Fahrschule „A.B.-Company“, die in Korb, Kernen und Waiblingen mehrere Filialen hat. Sie haben in mehreren Jahrzehnten im Beruf schon so einiges erlebt – durch Corona seien auch Verbesserungen entstanden, finden die Fahrlehrer.

Seit