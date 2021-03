Beim ersten schönen Wetter des Jahres hat die Eisdiele Roma in der Kirchstraße aufgemacht: Dort konnten Korber schon am vorletzten Februar-Wochenende ein Eis to go genießen.

Christos Drisis, der mit dem Eiscafé am Seeplatz die zweite Eisdiele in Korb betreibt, kann den Saisonstart zwar auch kaum erwarten – trotzdem hat er sich bis jetzt gegen die Öffnung entschlossen. Unserer Zeitung haben die beiden Eiscafé-Betreiber erzählt, worauf es ihnen beim Start in den Frühling ankommt und wie