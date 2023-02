Enge Kurve am Seeplatz in Korb: Haben Autofahrer bald wirklich mehr Platz?

Die Kurve am „Löweneck“ in Korb sorgt seit vielen Jahren für Diskussionsstoff – auch im Gemeinderat. Löweneck, weil dort früher der Gasthof zum Löwen angesiedelt war, erklärt der Korber Bürgermeister Jochen Müller. Nun soll Bewegung in die Problemstelle nahe dem Korber Seeplatz kommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein Bebauungsplan für die Kurve, dort, wo die Waiblinger Straße in die Heppacher Straße mündet, vorgestellt.

Viel Spielraum gebe es allerdings nicht, warnt Karsten Klein, Leiter der Abteilung Planung und Bau beim Straßenbauamt des Landratsamts Rems-Murr, vor. Schließlich sind die Grundstücke links und rechts der Straße bebaut. Nichtsdestotrotz ist es durch die Neubebauung des ehemaligen Löwenecks in der Waiblinger Straße möglich, die Engstelle im Kurvenbereich zu erweitern.

Dafür haben die Grundstücksbesitzer eine Fläche abgegeben. Mit dieser Fläche wird nun der Kurvenradius vergrößert. Dadurch soll der Begegnungsverkehr auf der Gegenspur verringert werden - mögliche Gefahrensituationen entschärft werden. Aber: Auch durch die Verlegung des Fahrbahnrands kann die Problemstelle nicht wesentlich verbreitert werden. „Wir versuchen, das Beste zu machen“, sagt Karsten Klein.

Der rechte Fahrbahnrand in Richtung Kleinheppach wird versetzt

Damit mehr Platz für Autos, Busse und Lkw ist, soll im Inneren des Kurvenbereichs der Fahrbahnrand versetzt werden. Dafür wird die Straße voll gesperrt - und zwar nach der Abzweigung zur Winnender Straße bis hinter die Einmündung in die Rosenstraße. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Schaltkästen sowie ein Kabelschacht von Telekom und Vodafone versetzt. Das Straßenbauamt stehe zurzeit mit den Unternehmen im Austausch, so Karsten Klein. Der Gehweg bleibt erhalten.

Und: Im Zuge der Arbeiten werden die Straßenschäden saniert und der Abwasserkanal repariert. Baustart soll dann in der zweiten Jahreshälfte sein. Die Bauarbeiten an der Straßenkurve können auch außerhalb der Schulferien stattfinden, weil der ÖPNV innerorts umgeleitet werden kann, so Karsten Klein. Die genaue Umleitung werde in den kommenden Wochen mit Gemeinde, Landratsamt und Busunternehmen abgestimmt.

Gesamtkosten liegen bei rund 130.000 Euro

Wenn die Straße für das Bauprojekt voll gesperrt wird, soll es auch eine Lösung für die Müllabfuhr geben. „Eventuell mit Müllsammelplätzen, wo die Müllabfuhr noch hinkommt.“ Schon bald sollen die Aufträge an Bauunternehmer vergeben werden. Die Gesamtkosten liegen nach Einschätzungen des Abteilungsleiters bei rund 130.000 Euro. Die muss nicht die Gemeinde tragen, weil die Kreisstraße in der Zuständigkeit des Rems-Murr-Kreises liegt. Aus den Reihen des Gemeinderats ist Zustimmung zu den Baumaßnahmen zu hören.

Gemeinderat Martin Schwegler (CDU/Freie Wähler) regte darüber hinaus an, über ein Tempo-30-Limit an dieser Stelle nachzudenken. „Viele Kinder laufen dort zur Schule und wechseln auch die Straßenseite“, sagt er. Bislang ist in der Waiblinger Straße und der Heppacher Straße Tempo 50 erlaubt. An der Kurve würden laut dem Gemeinderat viele Autos abbremsen, danach aber wieder Gas geben. Bürgermeister Jochen Müller begrüßt die Erweiterung der Kurve am Löweneck.

Zum Sicherheitsaspekt weist er darauf hin, dass die Kurve gefährlich sei, aber Elterntaxis vor den Schulen in Korb das weitaus größere Problem seien. Im Zuge der Planung der verbesserten Löweneck-Kurve stehe im Vordergrund, „schwächere Verkehrsgruppen zu schützen“, sagt Karsten Klein.