Das Restaurant Rebblick in der Brucknerstraße öffnet an diesem Freitag (25.3.) endlich wieder mit einer offiziellen Feier. Es war ein langer Weg für alle Beteiligten – und das Resultat für viele teilweise unvorstellbar. Das Credo lautete von Anfang an: den Charakter des alten Restaurants beibehalten, sämtliche weiterverwendbare Bauteile durch Kombinationen mit neuen Elementen attraktiv gestalten und ein neues, modernes Restaurant für Korb schaffen. Nach etwa zwei Jahren ist es nun so weit: