Fehlalarm an der Gemeinschaftsschule Korb: "Es gab keinen SEK-Einsatz"

An unsere Redaktion wurde die Frage herangetragen, warum wir über einen angeblichen SEK-Einsatz an der Gemeinschaftsschule (GMS) Korb am Standort Urbanstraße, der sich am vergangenen Montag ereignet haben soll, nicht berichtet haben. Die Antwort lautet: Weil es keinen SEK-Einsatz gab.

Der Anruf einer Leserin erreichte unsere Redaktion am Donnerstag, drei Tage nach dem angeblichen Einsatz – bei dem ihr zufolge „SEK-Einsatzkräfte in voller Montur, Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr“ vor Ort gewesen sein sollen.

Die Frau sagt, sie habe die Information von ihrer Schwiegertochter erhalten. Den Schilderungen der Frau zufolge hätten sich Lehrer mit Schülern in Klassenzimmern eingeschlossen, Einsatzkräfte hätten Türen aufgebrochen und die Kinder seien nach dem Vorfall „traumatisiert“ gewesen.

GMS-Schulleiter: „Es gab keinen SEK-Einsatz“

Über das angebliche Großaufgebot, das es an der Schule am Montag gegeben haben soll, wundert sich auch GMS-Schulleiter Jochen Binder. „Es gab keinen SEK-Einsatz“, betont er ausdrücklich. Und weder Krankenwagen noch Feuerwehrfahrzeuge seien vor Ort gewesen. „Zur Abklärung kam nur eine Polizeistreife“, sagt er – und das ohne Blaulicht.

Denn am Montag habe tatsächlich ein Kind nach der sechsten Schulstunde, während der Kernzeitbetreuung, den Notfallknopf betätigt, teilt der Schulleiter mit. Ob es ein Versehen war oder mit Absicht geschah, stehe nicht fest.

Doch fest stand für die Schulleitung, so Jochen Binder, dass es sich dabei um einen Fehlalarm handelte. So habe man „sehr schnell“ die Polizei darüber informiert, sagt er, dass es an der Schule keinen Notfall gebe.

Schulleiter: „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Kinder“

„Wir konnten sehr schnell Entwarnung geben“, sagt der Schulleiter der Korber Gemeinschaftsschule und betont: „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Kinder.“