Fettbrand in Küche: Feuerwehr Korb zeigt am Tag der Offenen Tür, was zu tun ist

Das Telefon klingelt, der Paketbote steht an der Tür oder aus einem anderen Grund wird man abgelenkt und vergisst, dass sich in der Küche in der Pfanne das Öl oder Fett erhitzt. So kann es sein, dass es beginnt, zu brennen. Viele geraten in Panik. Wie verhält man sich in so einem Ernstfall richtig? Simon Holder, Pressesprecher der Feuerwehr Korb, erklärt, was es zu beachten gilt.

Brennendes Fett niemals mit Wasser löschen

Die allerwichtigste Regel lautet: brennendes Fett niemals mit Wasser löschen. „Wenn man mit Wasser löscht, dann verdampft das Wasser, nimmt die Fettpartikel mit und dann explodieren die in der Luft“, sagt Simon Holder. „Dann spricht man von einer Fettexplosion.“ Das Ergebnis: eine Stichflamme. „Wenn das passiert, ist schon mit schweren Verletzungen und Bränden in der Küche zu rechnen“, sagt der Feuerwehr-Sprecher.

Pfanne mit Deckel abdecken, Topf vom Herd nehmen

Um den Fettbrand zu löschen, rät er daher dazu, einen trockenen Topfdeckel auf die Pfanne zu legen, damit „kein Sauerstoff mehr hineinkommt“. Das brennende Fett muss also abgedeckt werden. Wichtig sei auch, den Deckel zunächst auf dem Gefäß zu lassen und gleichzeitig den Herd auszuschalten. Man solle warten, „bis sich das Ganze wieder abgekühlt hat“, sagt Simon Holder. Denn im schlimmsten Fall könne das Fett wieder anfangen zu brennen. Wenn möglich, sollte der Topf vom Herd genommen werden.

Feuerlöschsprays mit der Brandklasse F können eingesetzt werden

Darüber hinaus eigneten sich Feuerlöschsprays, die man kaufen und in der Küche platzieren kann. „Da ist wichtig, dass die Sprays die Brandklasse F haben“, betont das Mitglied der Korber Feuerwehr. Die Feuerlöschsprays gebe es im Baumarkt zu kaufen.

Grundsätzlich gilt, so Simon Holder, eine Pfanne mit Fett oder Öl nicht unbeaufsichtigt auf dem Herd zu lassen.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag demonstrierten die Ehrenamtlichen der Korber Freiwilligen Feuerwehr die Auswirkungen einer Fettexplosion. Dabei erlebten die Zuschauer vor Ort, welche Folgen das Löschen von brennendem Fett mit Wasser haben kann. Die Experten erklärten den Besuchern in der Siemensstraße, wie sie sich zu verhalten haben.

Auch konnten die Besucher am Sonntag unter fachkundiger Anleitung der Korber Feuerwehrleute lernen, wie sie selbst zum Löschmeister werden und den Feuerlöscher im Notfall einsetzen können.

Für die kleinen Besucher stand sowohl eine Hüpfburg zur Verfügung als auch ein Wasserspiel.