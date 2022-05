Freiwillige Feuerwehr Korb rückte im Jahr 2021 zu 47 Einsätzen aus

Nach coronabedingter Pause hat die Freiwillige Feuerwehr Korb erstmals wieder eine große Hauptversammlung veranstalten können, teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Feuerwehr war insgesamt 1354 Stunden im Einsatz

Zu 47 Einsätzen, aufgeteilt in 13 Brände, 22 technische Hilfeleistungen und 12 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen und Rauchwarnmelder, wurde die Feuerwehr im Berichtsjahr 2021 alarmiert, so Feuerwehr-Kommandant Stephan Schiek. 1354 Stunden seien hierbei zusammengekommen – aber auch für Übungen, Besprechungen und sonstige Dienste brachten die Ehrenamtlichen mehr als 2372 Stunden auf.

Des Weiteren wurde im vergangenen Jahr der Digitalfunk umgesetzt, das Mittlere Löschfahrzeug für die Abteilung Kleinheppach beauftragt sowie eine neue Lagerfläche in Betrieb genommen. Hierfür bedankte sich der Feuerwehr-Kommandant bei der Gemeindeverwaltung sowie dem Gremium für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Müller auf die aktuellen Herausforderungen der Gemeinde ein, unter anderem „Unwetter- und Starkregenmanagement“, Ersatzstromversorgung im “Blackout-Fall“ sowie Sirenen. Auch wünsche er sich etwas mehr weibliche Beteiligung in der Feuerwehr.

Kreisbrandmeister René Wauro erwähnte eine große Katastrophenschutzübung gegen Ende des Jahres, bei der sich auch Korber beteiligen, um die Leistungsbereitschaft der Wehren im Kreis zu zeigen. In Vertretung aller Gemeinderatsfraktionen bedankte sich Martin Zerrer (CDU) für den Einsatz der Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr.

Ehrungen

Geehrt wurden: mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze für 15 Jahre aktiver Dienst: Daniel Schmid; mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Silber für 25 Jahre aktiver Dienst: Michael Dayß und Wolfgang Mauth; mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold für 40 Jahre aktiver Dienst: Ulrich Würtele; mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre aktiver Dienst: Klaus Kies, Friedrich Zimmerle und Roland Illg.

Weitere Infos zur Feuerwehr gibt es unter www.feuerwehr-korb.de.