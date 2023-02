Gastronomie in Korb: Neueröffnungen, Wechsel und Umbau - das passierte 2022

Pächterwechsel, Umbau und Neueröffnung: Im vergangenen Jahr hat sich in der Gastronomielandschaft in Korb einiges getan. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Veränderungen.

Restaurant Rebblick - langer Weg bis zur Wiedereröffnung

Nachdem das Restaurant Rebblick etwa zwei Jahre lang leerstand, hat die Traditionsgaststätte nach einem Pächterwechsel und Umbau sowie einer Modernisierung im März wieder ihre Türen geöffnet. Es war ein langer Weg für alle Beteiligten – und das Resultat für viele teilweise unvorstellbar. Das Credo lautete von Anfang an: den Charakter des alten Restaurants beibehalten, sämtliche weiterverwendbare Bauteile durch Kombinationen mit neuen Elementen attraktiv gestalten und ein neues, modernes Restaurant für Korb schaffen.

Bereits im Jahr 2020 startete das Korber Architekturbüro Negele mit der Planung, im März 2021 stellte die Gemeinde das Pächter-Ehepaar Nadine und Jochen Gromann vor, die Planungen wurden vertieft und schließlich der Auftrag in Absprache mit dem Gemeinderat umgesetzt.

Verzögerung wegen Corona-Pandemie und Brand auf dem Dach der Remstalhalle

Für das Rebblick nahm die Gemeinde rund 445.000 Euro in die Hand. Zunächst machte jedoch die Corona-Pandemie, dann der Brand auf dem Dach der Remstalhalle einen Strich durch die Planung, so dass der ursprüngliche Termin Herbst 2021 nicht eingehalten werden konnte.

Café Fee: Liebe zu altem Geschirr und alten Kaffeemühlen

Im April hat Andrea Tramer das Café Fee eröffnet. Ein Besuch im Café in der Winnender Straße gleicht einer Zeitreise in die Vergangenheit. Serviert werden dort Kaffee und Kuchen auf antikem Geschirr. Auch das Mobiliar kann gekauft werden. Andrea Tramer spielte schon seit acht Jahren mit dem Gedanken, sich mit ihrer Liebe zu altem Geschirr, alten Kaffeemühlen und dem Backen selbstständig zu machen. In der Corona-Pandemie sei die Idee herangereift – und am 1. April hat sie das Café gegenüber dem Bürgerbüro eröffnet.

Türkisches Restaurant „Lezzet Sofrasi“ in ehemaligen Räumen des Schwäbischen Hofes

Im Oktober hat das türkische Restaurant „Lezzet Sofrasi“ (frei übersetzt ‘Tafel des Genusses’) eröffnet. Früher war es der Schwäbische Hof, dann das balkanische Restaurant Troja. Zuletzt standen die Räume in der Dieselstraße in Korb leer. Pächter Ilhan Sinegu hat dem Gebäude neues Leben eingehaucht.

Wechsel nach 37 Jahren in der Kelterstube

Im November 2022 haben die Wirte der Kelterstube, Sylvia Kupfer und ihr Kollege Michael Sing, bekanntgegeben, dass sie nach 37 Jahren aufhören. Das Ruder in dem Restaurant in der Winnender Straße haben von Januar 2023 an ein in der Gastronomie erfahrenes Paar – die 30-jährige Hotel- und Betriebswirtin Jacqueline Salzmann und der 27-jährige Koch Felix Szichta übernommen. Die Nachfolger wollen die Traditionsküche beibehalten.

Gasthaus Lamm in Steinreinach steht nach wie vor leer

Wie es mit dem Gasthaus Lamm in Korb-Steinreinach weitergeht, steht nach wie vor nicht fest. Seit der Wirt Adolf Reinhardt Ende Januar 2020 im Alter von 79 Jahren verstorben ist, steht das Steinreinacher Wirtshaus Lamm leer.