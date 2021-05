Das Grundstück Vordere Straße 12 in Kleinheppach soll in vier Einzelgrundstücke und mit einem Wohngebäude mit Dreiergarage überplant werden, das hat der Gemeinderat Korb in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bis jetzt waren laut Bebauungsplan für das Grundstück fünf Einzelgebäude und eine Tiefgarage vorgesehen. Außerdem hat sich die Gemeinde das Vorkaufsrecht auf die als öffentliche Verkehrsfläche vorgesehenen Teile gesichert.

Brunnen und Baum bleiben auf