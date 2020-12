„Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit“, zitierte Bürgermeister Jochen Müller den Politiker Kurt Schumacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der Realität muss auch die Gemeinde Korb ins Auge sehen, denn die Folgen der Corona-Krise sind auch zum Jahresende massiv zu spüren – und sie spiegeln sich auch in den Zahlen des Haushaltsplanentwurfs 2021 wider. Die Verwaltung stellte zwar den Haushaltsplanentwurf vor, doch dieser wird zu Beginn des kommenden Jahres verabschiedet, in