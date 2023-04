Gemeinde sucht Personal: In Korb gibt es wenig Betreuungsplätze für Schulkinder

Das Bestreben der Korber Ortsverwaltung ist darauf ausgerichtet im Schuljahr 2023/2024 allen Grundschulkindern und deren Eltern, die darauf angewiesen sind, ein geeignetes Angebot in der Kernzeitbetreuung oder im Hort zu machen. Das betonte Bürgermeister Jochen Müller in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Sowohl am Schulstandort Urbanstraße, wie auch in der Endersbacher Straße in Kleinheppach findet die Grundschule beziehungsweise die Primärstufe als Halbtagsschule statt. Ergänzend dazu bietet die Gemeinde Korb eine Betreuung vor und nach der Schule an: Die Kernzeitbetreuung wird bis 14.40 Uhr, der Hort bis 17.30 Uhr angeboten. Am Standort Urbanstraße gibt es für die Kernzeit derzeit fünf Gruppen à 17 Kinder, der Hort bietet 25 Kindern Platz.

Die entsprechenden Zahlen für die Endersbacher Straße belaufen sich auf zwei Gruppen à 17 Kinder in der Kernzeit und 20 Kinder in der Hortbetreuung. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten ist das Betreuungsangebot in der Urbanstraße ausbaufähig.

Im neuen Schuljahr gibt es mehr Anmeldungen als Plätze

Zum neuen Schuljahr, führte Leonie Kemmler, die in der Gemeindeverwaltung zuständige Sachgebietsleiterin, dem Gemeinderat gegenüber aus, gebe es sowohl für die Kernzeit wie auch für den Hort deutlich mehr Anmeldungen als Plätze. Die Ortsverwaltung geht davon aus, dass zum neuen Schuljahr im Hort und im Kernzeitbereich eine weitere Gruppe benötigt wird, damit der Betreuungsbedarf der Eltern erfüllt werden kann.

Dies auch im Hinblick auf die Grundschulförderklasse, die am Standort Urbanstraße ein halbes Jahr vor Schulbeginn startet - um möglichst vielen Kindern den regulären Einstieg in die Grundschule zu ermöglichen. Viele Eltern hatten im Kindergarten für ihre Kinder bereits eine Ganztagsbetreuung und können das Angebot, dass ihr Kind die Grundschulförderklasse besucht, nur dann wahrnehmen, wenn eine Nachmittagsbetreuung durch Hort und Kernzeit gewährleistet ist.

„Wer sein Kind zwei, drei Jahre in der Kindergarten-Ganztagsbetreuung weiß, dem kann man schließlich nicht sagen: Ab sechs Jahren muss das Kind mittags nach Hause gehen und kann sich seine Nudeln selber kochen.“ Ob es am Ende allerdings eine zusätzliche Hort- und Kernzeitgruppe oder vielleicht sogar zwei Kernzeitgruppen geben wird, entscheidet sich letztendlich erst dann, wenn es gelingt, das notwendige Personal zu finden.

Das Vorhaben braucht noch Zeit, doch die Ausgaben werden bereits eingeplant

Auch auf die Entscheidung der Eltern müsse gewartet werden. „Wenn die Kinder am Beginn eines Schuljahres ihren Stundenplan bekommen“, so Bürgermeister Jochen Müller, „dann orientieren sich stets Eltern wieder um, entsprechend ihrem Tagesablauf und ihren Bedürfnissen.“ Wichtig sei, die notwendigen zusätzlichen Ausgaben von jährlich 160 000 Euro und für das Haushaltsjahr 2023 bereits anteilig in Höhe von 53 000 Euro vorzuhalten. Diesem Ansinnen stimmte der Gemeinderat bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme zu.

Ferner ermächtigte er die Ortsverwaltung, beim Kommunalverband für Jugend und Soziales die Erweiterung der Betriebserlaubnis für den Hort zu beantragen und die Stellen für die pädagogischen Fachkräfte auszuschreiben.