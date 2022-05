Geschenke, Müllmarken, Lotto: Anne-Marie Baars ist neue Chefin des Korber Lädle

In neuem Glanz, aber mit dem altbekannten Namen hat das Korber Lädle in der Winnender Straße seit vergangenen Samstag wieder geöffnet. Wegen Renovierungsarbeiten war das Lädle kurzzeitig geschlossen. Denn: Seit dem 1. Mai führt Anne-Marie Baars das kleine Geschäft in Korb.

Damit tritt die 56-Jährige in die Fußstapfen einer langjährigen Lädle-Tradition: Rund drei Jahrzehnte lang etablierte und führte Sigrid Aeckerle das Korber Lädle, danach übernahm Peter Gütling das Geschäft für ein Jahr.

Das neue Motto im Korber Lädle: Es gibt „mehr als nur Lotto“

Nun will Anne-Marie Baars, von allen „Anni“ genannt, ihre persönliche Note in das Korber Lädle bringen. Hier gibt es neben Zeitungen und Zeitschriften, Zigaretten, Müllmarken und Bustickets auch wieder Geschenkartikel zu kaufen. „Wenn man wo eingeladen wird, kann man hier schnell ein Geschenk besorgen“, sagt Anne-Marie Baars. Das neue Motto im Korber Lädle laute demnach „mehr als nur Lotto“. Auch in ihrem Team setzt die neue Inhaberin auf ein bekanntes Gesicht: Die Kundschaft wird weiterhin von Mitarbeiterin Susanne Frank begrüßt.

Die 57-Jährige arbeitet schon seit über 20 Jahren im Korber Lädle. Sie weiß: „Die Kunden freuen sich, dass es hier weitergeht.“ Im Durchschnitt kommen täglich 100 Kundinnen und Kunden in das Korber Lädle. Auch am vergangenen Samstag, zur Wiedereröffnung, seien rund 280 Besucherinnen und Besucher da gewesen. „Es war richtig gut was los“, sagt Anne-Marie Baars.

Dass die 56-Jährige mit dem Schritt in die Selbstständigkeit beruflich noch mal neu durchstartet, bereitet ihr wenig Sorgen und Befürchtungen. „Ich bin ein sehr optimistischer Mensch“, sagt sie. Mit dem Korber Lädle erfüllt sich Baars den Wunsch, in ihren nächsten Berufsjahren etwas ganz anderes zu machen. „Ich habe zwischen 30 und 35 Jahre als Bankkauffrau gearbeitet“, erzählt sie. Dabei habe sie immer Kontakt zu den Kunden gehabt, der ihr auch im Korber Lädle wichtig sei. „Ich kann mich nicht daran erinnern, je etwas ohne Kundenkontakt gemacht zu haben.“

Susanne Frank: "Wir hören den Leuten zu"

Und genau die Begegnung mit Menschen ist es, was die beiden Frauen besonders an ihrer Arbeit im Korber Lädle schätzen. „Man bekommt hier den Werdegang der Leute mit“, sagt Susanne Frank. Neben dem Verkauf haben die beiden Frauen auch ein offenes Ohr für die Kunden – ein wesentlicher Bestandteil im Korber Lädle. Oftmals erzählen die Kunden selbst von ihren Sorgen und Erlebnissen. „Wir hören den Leuten zu“, so Frank, „das ist etwas, was an der Supermarkt-Kasse nicht so einfach geht.“

Gerade für ältere Leute sei das Korber Lädle eine beliebte Anlaufstelle. „Für jene, die ihre Müllmarken nicht online bestellen können oder gleich ihr Busticket kaufen, abstempeln lassen und in den Bus steigen“, sagt Susanne Frank. Inhaberin Anne-Marie Baars hat aber auch das Ziel, durch das kleine, aber feine Sortiment an Geschenkartikel, jüngere Kundschaft anzulocken. „Wir können auch Bücher und Zeitschriften auf den nächsten Tag bestellen“, sagt sie. Das Lädle biete ein Angebot für Jung und Alt.