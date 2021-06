Nach Ausschreitungen in der Flüchtlingsunterkunft in Korb in der Vergangenheit hat es am Donnerstag gegen 8 Uhr auch einen Zwischenfall im Bürgerbüro gegeben. Ein Asylbewerber, der schon oft auffällig geworden ist und in der Unterkunft im Alleingang für große Probleme sorgt, hat eine Mitarbeiterin des Rathauses „mit einer scharfkantigen Krücke“ leicht verletzt.

Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Zuvor soll der Mann, bei dem es sich laut Polizeimitteilung um einen 27-Jährigen