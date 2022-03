In der Arztpraxis von Dr. Issa Garfami in Korb ist das gesamte medizinische Personal geimpft. „Unsere Impfquote beträgt 100 Prozent“, sagt Dr. Issa Garfami. Der Facharzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Akupunktur und Schmerztherapie kennt zudem kaum Kollegen, bei denen Mitarbeiter die Impfung verweigern. „Das Personal will arbeiten“, sagt er.

Dass mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nun ein erhöhter bürokratischer Aufwand einhergeht, nimmt der Arzt gerne in Kauf.