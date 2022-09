Küchenbrand in Korb: Feuerwehr am Samstag im Einsatz (24.9)

Die Freiwillige Feuerwehr Korb ist am Samstag, 24. September, um 10.39 Uhr zu einem Küchenbrand in die Neustädter Straße gerufen worden. „Die Dunstabzugshaube ist in Brand geraten“, sagt Pressesprecher Simon Holder von der Korber Feuerwehr.

Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet

Diese war mit insgesamt 19 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Weil der Brand im fünften Obergeschoss gemeldet wurde, ist die Waiblinger Feuerwehr zusätzlich mit einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug ausgerückt. Gegen 12.10 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, so Holder. Eine Person wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.