Katze auf Dach: Einsatz der Feuerwehr Korb am Montag (2.5.)

Wegen einer Katze ist am Montagmittag (2.5.2022) die Feuerwehr in Korb zu einem Einsatz gerufen worden. Das Tier befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Dach eines Hauses in der Holzstraße.

Ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Korb rückte aus

Laut Simon Holder, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Korb, erfolgte die Alarmierung um 13.18 Uhr, insgesamt ein Fahrzeug rückte mit neun Einsatzkräften aus. Als die Feuerwehr ankam, befand sich das Tier auf der Dachrinne. Als dann die Leiter aufgestellt wurde, ist die Katze nach Holders Angaben durch ein geöffnetes Dachfenster wieder ins Haus geflüchtet. Insgesamt sei der Einsatz nach 15 bis 20 Minuten schon wieder beendet gewesen.

Zwei bis dreimal im Jahr, sagt Simon Holder, werde man wegen einer Katze gerufen. „Es geht meistens gut aus.“ Erst Anfang April 2022 rettete die Feuerwehr Kernen in Stetten eine Katze von einem Dach.