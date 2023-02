Kinder, Beruf, Feuerwehr, Ehrenamt: Wie schafft Benjamin Rohrwasser aus Korb das?

Benjamin Rohrwasser ist zweifacher Vater, arbeitet als Gerichtswachtmeister im Amtsgericht Waiblingen, ist Gemeinderatsmitglied im Korber Gremium und engagiert sich mit viel Herzblut und Leidenschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Korb Abteilung Kleinheppach. Nun hat der 39-Jährige einen Gruppenführerlehrgang in Bruchsal auf der Landesfeuerwehrschule absolviert. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt der Korber, wie er Familie, Beruf und seine zeitintensiven ehrenamtlichen Tätigkeiten unter einen Hut bringt.

‘Wieso kommst du nicht zur Feuerwehr?’

Seit fast 20 Jahren ist Benjamin Rohrwasser bei der Feuerwehr Korb aktiv. Als er volljährig und wehrpflichtig wurde, suchte er nach einer Alternative, um seine Mutter nicht alleine zu lassen. „Da mein Vater schon früh gestorben ist, war meine Mutter alleine und sie war krank“, sagt er, „dann wollte ich nicht zum Wehrdienst, weil ich dann weg gewesen wäre.“ Als er sich eine Stelle für den Zivildienst suchte, lenkte ein Bekannter seinen Blick auf die Feuerwehr. ‘Wieso kommst du nicht zur Feuerwehr’, soll dieser gesagt haben. Zwar entdeckte dadurch Benjamin Rohrwasser sein Faible für die Feuerwehr, hatte aber bereits eine Zivildienststelle gefunden, die er nicht aufgeben wollte. Für ihn stand allerdings fest: „Ich komme aber trotzdem dann zur Feuerwehr, nicht als Wehrdienstbefreiter, sondern ganz normal als Feuerwehrmann.“

Um sich dieses Ehrenamt zu ermöglichen, nahm er –damals Verkäufer im Einzelhandel – eigenen Angaben zufolge auch einiges in Kauf. Um an den Übungstagen der Feuerwehr an Samstagen teilnehmen zu können, musste er unter der Woche viele Überstunden aufbauen. Noch heute erinnert sich der Korber daran: „Ich habe abends lange geschafft, bin dann von Schorndorf nach Waiblingen geflitzt, und dann gleich weiter. Das war dann schon nicht ohne, aber man hat’s ja gerne gemacht.“

Benjamin Rohrwasser ist nun der dritte Gruppenführer in Kleinheppach

Gesagt, getan. Seit zwei Jahrzehnten ist er dann der Feuerwehr treu geblieben und ließ sich zum Truppenführer und Maschinisten ausbilden. Nun hat er innerhalb von zwei Wochen einen Gruppenführerlehrgang auf der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal absolviert. Die hybride Fortbildung fand eine Woche online und eine Woche in Präsenz direkt vor Ort statt. Es gibt Einsatz- und Unfallszenarien, die durchgespielt werden, aber auch Häuser auf dem „Riesenareal, die man befeuern kann“, erklärt Benjamin Rohrwasser. Die Prüflinge müssen dabei ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Nach seiner erfolgreichen Ausbildung ist Benjamin Rohrwasser nun neben dem Feuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter der dritte aktive Gruppenführer auf der Feuerwehrwache in Kleinheppach. Ihre Aufgabe besteht darin, als Erstes mit einer Gruppe aus acht Personen an der Einsatzstelle einzutreffen und einen Überblick zu verschaffen.

Unterstützung der Familie ist sehr wichtig

Apropos Einsatz. Dabei spielt selbstverständlich der kollegiale Zusammenhalt eine große Rolle, aber auch die Rückendeckung der Familie. Deshalb ist Benjamin Rohrwasser seiner Ehefrau für ihre Unterstützung sehr dankbar. „Ohne eine starke Frau ist kein Feuerwehrmann wirklich da“, sagt der Vater von zwei Jungs, sieben und zehn Jahre alt, „wir brauchen sie als Unterstützung.“ Denn wenn es nachts um drei Uhr einen Einsatz gibt und der Melder piept, dann „steht auch die Frau auf und wird wach“, sagt der 39-Jährige. „Die Kinder verschlafen’s zum Glück meistens, die kriegen’s erst gar nicht mit. Wenn, dann erst am nächsten Morgen“, sagt der zweifache Vater.

„Der Vorteil ist, dass meine beiden Jungs auch feuerwehrverrückt sind“

Mit seinen Kindern teilt er die gleiche Leidenschaft. „Der Vorteil ist, dass meine beiden Jungs auch feuerwehrverrückt sind“, sagt er. Der jüngere Sohn sei bei den Löschbienen dabei und der ältere ebenfalls bei der Feuerwehr aktiv. „Bei der Jugendfeuerwehr bin ich auch dabei und dann nehmen wir zusammen teil“, sagt Benjamin Rohrwasser. „Unsere Feuerwehr ist auch so, dass wir zum Teil viel mit der Familie machen“, und das schätzt der 39-Jährige sehr. Es gebe Ausflüge, an denen er mit seiner Frau teilnehme, aber auch Herbstwanderungen mit Kindern zusammen.

Feuerwehr-Mitglieder werden freudig empfangen

„Die Gemeinschaft“ werde bei der Feuerwehr großgeschrieben, was dem 39-Jährigen neben dem „Helfen“ am meisten Spaß bereite. Die Dankbarkeit und Freude der Betroffenen seien es, was für Benjamin Rohrwasser sein Ehrenamt so wertvoll macht. „Wenn man zu den Leuten kommt, sei es, weil der Keller vollgelaufen ist, sind die Menschen da natürlich total schlecht drauf“, sagt er verständnisvoll, „und sobald sie uns in Uniform sehen, wird man dann sofort freudig empfangen.“

Arbeit als Gerichtswachtmeister: „Man weiß nie, was einen morgens erwartet“

Eine Uniform trägt der Korber nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch im täglichen Geschäft seit 2008 als Gerichtswachtmeister. Ebenfalls wie bei der Feuerwehr steckt auch dort seine Arbeit voller Überraschungen. „Man weiß nie, was einen morgens erwartet. Jeden Tag ist es immer anders, es ist nie gleich“, sagt er.

Seit 2019 als Grünen-Gemeinderat im Korber Gremium aktiv

Abwechslungsreich ist es auch in den Gemeinderatssitzungen, in denen Benjamin Rohrwasser seit vier Jahren für die Grünen-Fraktion sitzt und sich mit unterschiedlichen kommunalpolitischen Themen befasst. Dazu kam er, weil er sich in einem Facebook-Artikel darüber aufgeregt habe, „dass am Seeplatz quasi alles, was für Kinder war, weggemacht worden ist“, erinnert er sich heute. „Ich habe dort meinen Unmut geäußert“, sagt er, „dann hat Gerhard Brenner gesagt ‘Nicht nur meckern, sondern selber etwas tun.’“ So sei er mit dem ehemaligen Grünen-Fraktionsvorsitzenden und Gemeinderatsmitglied ins Gespräch gekommen, sagt Benjamin Rohrwasser. Der Korber ließ sich aufstellen, obwohl er nicht gedacht habe, dass er ins Gremium gewählt werde. Jetzt freut sich der 39-Jährige jedes Mal, „wenn man Anträge durchkriegt, die Familien betreffen“.