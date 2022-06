Korb bringt Hortgruppe im Feuerwehrgerätehaus in Kleinheppach unter

Um Schulkinder in Kleinheppach weiterhin auch nach dem Unterricht betreuen zu können, werden ein weiterer Raum und zwei geeignete Fachkräfte benötigt, die die Mädchen und Jungen von Montag bis Freitag in der Zeit von 11.20 bis 14.30 Uhr betreuen sollen. Der Gemeindeverwaltung zufolge werden die hierfür benötigten Stellen ausgeschrieben. Das hat der Korber Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme beschlossen.

Bedarf an Kernzeitplätzen in Korb kann abgedeckt werden

Derzeit beschäftigt sich die Gemeindeverwaltung für das anstehende Schuljahr 2022/2023 mit der Platzvergabe für die Hort- und Kernzeitplätze in Korb und Kleinheppach. Demnach könne der Bedarf an Kernzeitplätzen am Standort Korb abgedeckt werden. Doch am Standort Kleinheppach sieht es anders aus: „Unter den derzeitigen Gegebenheiten“ kann die Gemeinde die Nachfrage nicht decken. Der Grund dafür sind fehlende Räume.

Weil die Schülerzahl steigt und damit verbunden die Nachfrage nach Klassenzimmern zunimmt, gibt es keine freien Räume für die Schulkindbetreuung. So musste auch ein Klassenzimmer, das zuletzt von der Betreuungsgruppe genutzt wurde, im Schuljahr 20/21 an die Schule zurückgegeben werden. Mit der Folge, dass den 20 Hortkindern und 17 Kernzeitkindern in Kleinheppach nur noch ein Raum zur Verfügung steht.

Angebot in Kleinheppach soll ausgebaut werden

„Aktuell ist zum neuen Schuljahr 2022/2023 ein Bedarf von weiteren 20 Plätzen gegeben“, schreibt die Gemeindeverwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Deshalb plant die Gemeinde Korb, das Angebot in Kleinheppach auszubauen. Das funktioniert nur mit einem weiteren Raum für die Kernzeitgruppe. Infrage kämen zunächst der im Dorfgemeinschaftshaus vorhandene Mehrzweckraum oder der Saal im Feuerwehrgerätehaus in Kleinheppach.

Da der Raum im Dorfgemeinschaftshaus für verschiedene Zwecke, unter anderem für Vorträge der Volkshochschule oder andere Veranstaltungen, bereits genutzt wird, zog die Gemeinde den Saal im Feuerwehrgerätehaus in Erwägung. „Es besteht auch zeitlich keine Konkurrenz zu anderen Angeboten im Saal“, so die Begründung der Verwaltung. Die Treffen der Feuerwehrmitglieder fänden erst später statt.

Neuer Schrank für die Schüler

Damit die Kinder ihre Spielzeuge und Materialien im Feuerwehrgerätehaus belassen können, soll ein neuer Schrank angeschafft werden. Für das Mittagessen sollen die Kinder wie gewohnt in die Mehrzweckhalle wechseln.

Grünen-Gemeinderat Benjamin Rohrwasser, der ebenfalls Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Korb ist, stellte sich unter anderem die Frage, wer die Räume nach der Nutzung durch die Schulkinder wieder reinigt. Bürgermeister Jochen Müller versprach, nach einer Lösung zu suchen, damit die Aufgabe nicht an den Mitgliedern der Feuerwehr hängenbleibt.

Darüber hinaus schlug Benjamin Rohrwasser eine „Kombi-Lösung“ vor und regte an, den Saal und damit verbunden die Sanitäranlagen im Feuerwehrgerätehaus zu sanieren, damit die Horträume nach der Betreuungszeit, am Abend, auch von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr genutzt werden können. Mit seinem Vorschlag stieß er im Gremium jedoch nicht auf Zustimmung.

Auch seinem Argument, dass die Räume von der Feuerwehr selbst genutzt werden würden, widersprach Gerhard Liebhard, CDU-Gemeinderat und Ortsvorsteher. „Es gibt überhaupt keine Kollisionen“, sagte er. Die Aussage, dass dort tagsüber Einsatzbesprechungen stattfänden, bezeichnete er als „Quatsch“. Jürgen Klotz (SPD) regte an, der Beschlussvorlage der Gemeindeverwaltung zuzustimmen, damit das Problem nach den erforderlichen Räumen für die Hortkinder schleunigst behoben werden könne.

Zwei Fachkräfte werden gesucht

Für die Kernzeitbetreuung sucht die Gemeinde Korb zwei geeignete Kräfte, die die 20 Kinder betreuen sollen. „Die Personalaufwendungen belaufen sich je Jahr auf rund 37 000 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 entstehen somit zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von rund 13 000 Euro“, so die Korber Gemeindeverwaltung. Die laufenden sächlichen Aufwendungen sollen aus den bestehenden Planmitteln finanziert werden.