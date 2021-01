Korb hat jetzt ein Stadtticket: Wie läuft es bisher?

Zum 1. Januar ist der Verkauf des neuen Stadttickets für Korb gestartet. Wie dieses angenommen wird, bleibt noch abzuwarten: „Gespannt sind wir auf die Zahlen zur Mitte des Jahres 2021“, so Bürgermeister Jochen Müller auf Anfrage. Der Gemeinderat habe die Einführung des Korb-Tickets und die Bereitstellung der Mittel unter anderem deshalb auf den Weg gebracht, damit innerhalb der Gemeinde das Lösen von Bustickets günstiger und vereinfacht möglich sei. „So ist das Ticket den ganzen Tag gültig und es sind mehrfache Fahrten innerhalb der Gemeinde möglich“, erklärt der Bürgermeister.

Der VVS ist zuversichtlich

Laut Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) läuft bis jetzt alles nach Plan: „Fahrgäste können das Ticket seit Januar sowohl über die VVS-App als auch beim Busfahrer kaufen“, informiert Pressesprecher Niklas Hetfleisch. „Über die Nachfrage in den ersten beiden Wochen können wir derzeit leider noch keine Auskunft geben.“ Corona wirke sich auch hier aus: „Das Stadtticket kaufen vor allem Fahrgäste, die nur gelegentlich mit Bus und Bahn unterwegs sind“, so Hetfleisch „Durch den Lockdown sind aber deutlich weniger Gelegenheitskunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.“ Trotzdem sei der VVS zuversichtlich, dass das Angebot in Korb gut angenommen werde.