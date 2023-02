Korb-Kleinheppach: Hat eine vergessene Zigarette den Wohnungsbrand ausgelöst?

Bei einem Wohnungsbrand in Kleinheppach, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr in der Brunnenstraße ereignete, beträgt der Sachschaden rund 60.000 Euro. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstag mit.

Polizei prüft fahrlässige Brandlegung

Demzufolge ist der Brand in der Küche der Wohnung im vierten Obergeschoss eines sechsstöckigen Gebäudes ausgebrochen. „Man geht derzeit davon aus, dass der Brand durch eine vergessene Zigarette verursacht worden sein könnte“, sagt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Deshalb werde geprüft, ob eine fahrlässige Brandlegung durch die vergessene Zigarette infrage komme.

Wohnung ist vorläufig unbewohnbar

Die Küche habe in Vollbrand gestanden und müsse komplett renoviert werden. Die Wohnung ist der Polizei zufolge „vorläufig nicht bewohnbar“.

Bei dem Wohnungsbrand wurden wie bereits berichtet keine Menschen verletzt, allerdings kamen zwei Katzen ums Leben, die sich in der Wohnung befanden.