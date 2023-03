Korb: Neugestaltung des Spielplatzes Eichenweg 60.000 Euro teurer als gedacht

Ein geschützter Raum für kleine und größere Kinder, der zum Spielen, Toben, Verstecken und Sich-selbst-Finden einlädt, gleichzeitig aber auch Eltern und Großeltern als Ort der Begegnung und des Verweilens dient. Das sind die Erwartungen, die mit dem neu gestalteten Spielplatz am Kleinheppacher Eichenweg verbunden werden. Damit dieses Vorhaben in diesem und im kommenden Jahr verwirklicht werden kann, wird die Gemeinde Korb auch ordentlich Geld in die Hand nehmen.

Es wird viele neue Geräte geben

360.243 Euro soll die Spielplatz-Neugestaltung kosten, so zumindest die Kostenberechnung, die das Stuttgarter Planungsbüro Winkler & Boje in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorlegte. Wie sich der neu gestaltete Spielplatz mit seinen Geräten, Sitzplätzen, mit Rutschenturm, Sandelbereich und barrierefreien Zugängen in das bestehende Ensemble einfügen soll, referierte der bei der Sitzung anwesende Stuttgarter Spielplatzarchitekt Werner Winkler ausführlich.

Mit der dafür vorgesehenen stolzen Summe wurden die im Investitionsprogramm der Gemeinde für das Projekt bereitgestellten Mittel in Höhe von 300.000 Euro allerdings um satte 60.243 Euro überschritten. Damit, betonte Gemeinderatsmitglied Albrecht Ulrich (Freie Bürger) in der abschließenden Aussprache, habe das Planungsbüro nicht nur eine Leistung vollbracht, die Kleinheppach zweifellos gut anstehe, sondern mit der Überschreitung des Budgets um mehr als zwanzig Prozent auch etwas, was man in Korb so nicht gewohnt sei.

Auf Ulrichs Initiative hin gab der Gemeinderat daher nicht einfach nur grünes Licht, sondern beschloss auch explizit einen „Kostendeckel“. Der bedeutet, dass die jetzt genehmigten Ausgaben nicht überschritten werden dürfen; sollten Mehrkosten auftreten, müssten diese an der Ausstattung des Spielplatzes eingespart werden. „Sie schaffen das, Herr Winkler“, gab sich Ulrich gegenüber dem Architekten zuversichtlich.

„Ich mache die Kosten nicht“, verteidigte sich dieser und verwies auf zehnprozentige Inflation, Zusammenbruch von Lieferketten, Fachkräftemangel und Auftragsstau im Baugewerbe sowie die Preisexplosion – gerade beim Holz. „Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir die Kosten halten werden.“ Auch wisse er nicht, wann gebaut werden könne, „alles ist schlecht abschätzbar.“

Er bestätigte aber auch, dass es sich bei der Neugestaltung um „keine Sparversion“ handle. „Es ist ein Spielplatz im mittleren Bereich.“ Darüber, dass der Eichenweg-Spielplatz neu gestaltet werden muss, ist sich der Gemeinderat einig. „Spielplätze machen Kinder glücklich. Sie sind unglaublich wichtig“, betonte Susanne Bloching (CDU/Freie Wähler). Nicola De Vitis (Freie Bürger) forderte, das Projekt wie geplant umzusetzen, „trotz des vielen Geldes“.

Benjamin Rohrwasser (Grüne) wiederum bemühte sich, möglichen Kritikern bereits im Vorfeld den Wind aus den Segeln zu nehmen: „Früher, zu unserer Zeit“, argumentierte er, „konnte man als Kind noch auf der Straße spielen. Das ist heutzutage leider nicht mehr möglich, bei dem Verkehr.“ Und Gabriele Grüner (Freie Bürger) meinte, sie freue sich besonders darüber, dass im Rahmen der Bürgerbeteiligung vom 16. Februar die interessierten Kleinheppacherinnen und Kleinheppacher an der Neugestaltung des Spielplatzes mitwirken konnten und ihre Vorschläge von den Planern aufgegriffen wurden.

Wie sehr der Erlenwegspielplatz den Kleinheppachern am Herzen liegt, kam auch in dem gut halben Dutzend Statements zum Ausdruck, die im Rahmen der Bürgerfragestunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung abgegeben wurden. Nachdem der Kleinheppacher Ortschaftsrat bereits Anfang Februar einstimmig empfohlen hatte, den Spielplatz trotz der Kostenüberschreitung zu genehmigen, stimmte der Gemeinderat einstimmig dem Antrag zur Freigabe der geforderten 360.243 Euro zu.