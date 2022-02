Es stürmte gewaltig auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule in Korb. Hier wurde am vergangenen Donnerstag der Neu- und Umbau des Schulgebäudes am Standort Urbanstraße gefeiert. Mit der Schlüsselübergabe enden nun auch die stürmischen Zeiten der Planungs- und Bauphase.

Architekt Rainer Löhle übergab während des Festakts Bürgermeister Jochen Müller, Schulleiter Jochen Binder und Konrektorin Martina Gaßner einen symbolischen Schlüssel, dessen Bestandteile dem Schulgebäude nachempfunden