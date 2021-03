Am 4. März hat das Dach des Hallenbads in Korb gebrannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 150 000 Euro. Betroffen ist nicht nur das Schwimmbad selbst, das wegen Sanierungsarbeiten schon seit längerem geschlossen ist, sondern auch die Remstalhalle und das ehemalige Restaurant Rebblick. Ende vergangener Woche und an diesem Dienstag seien noch einmal Gutachter vor Ort gewesen, um die Brandursache zu ermitteln, berichtet Dietmar Kümmerlen, Bauamtsleiter der Gemeinde