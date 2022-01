In dem Kindergarten St. Johannes in Korb sind fünf Kinder und vier Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kita auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, musste der zweigruppige Kindergarten am Mittwoch (19. Januar) komplett geschlossen werden.

Personalmangel

Nicht nur die Corona-Pandemie erschwert die Situation in der Kinderbetreuung, sondern auch der Personalmangel. In dem Korber Kindergarten St. Johannes mit 50 Kindern besteht das