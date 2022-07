Nach Rohrbruch in Korb: 300 Haushalte in Kleinheppach ohne Wasser

Nach einem Wasserrohrbruch in der Brunnenstraße in Kleinheppach haben derzeit 300 Haushalte kein Wasser. Das bestätigen auf Anfrage unserer Redaktion auch die Stadtwerke Waiblingen. Das Netz gehört der Gemeinde Korb, die Stadtwerke Waiblingen haben die Betriebsführung.

Wann die Störung aufgetreten ist, steht derzeit nicht fest

Der „Rohrbruch an der Wasserhauptleitung“ wurde den Stadtwerken am Mittwochmorgen (6. Juli) um 7.29 Uhr gemeldet, so die Stadtwerke auf Anfrage. „Wann die Störung an sich aufgetreten ist, kann ich Ihnen gerade nicht sagen“, sagt Michael Sigel, Leiter der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Waiblingen.

Stadtwerke-Mitarbeiter sind vor Ort im Einsatz

In der Brunnenstraße sind derzeit Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort und versuchen, die Störung zu beheben. Derzeit könne der Leiter der Unternehmenskommunikation nicht genau sagen, wann es wieder Wasser gibt. „Das kommt auch auf den Tiefbau an“, sagt er, „ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass es voraussichtlich heute behoben wird.“

Auch auf der Internetseite unter www.stadtwerke-waiblingen.de wird auf die Wasserstörung in Kleinheppach hingewiesen. „Momentan gibt es eine Störung an der Wasserhauptleitung in Korb-Kleinheppach. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beseitigen.“