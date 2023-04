Nachbar bedroht nach Parkplatz-Streit in Korb: Mann muss Geldstrafe zahlen

Nach einem gehörig aus dem Ruder gelaufenen Nachbarschaftsstreit um die informelle Parkordnung in einer Korber Wohnstraße muss ein Mann wegen Bedrohung 1200 Euro Geldstrafe bezahlen. Er hatte zunächst Widerspruch gegen einen Strafbefehl über dreißig Tagessätze à 40 Euro eingelegt, vor dem Amtsgericht Waiblingen hat er ihn nun zurückgezogen - auf Anraten der Richterin.

Was war passiert? Er, ein Mittvierziger aus Korb, und der Geschädigte hätten im Mai vergangenen Jahres zwischen 17 und 18 Uhr ihre Autos auf öffentlichen Parkplätzen am Straßenrand abgestellt, schilderte der Beschuldigte im Gerichtssaal seine Version. Als beide ausgestiegen waren, habe er den anderen gefragt, warum er sein Auto nicht auf seinem privaten Stellplatz oder in seiner Garage, sondern auf der Straße geparkt habe, wo es in der Straße doch stets an freien Stellplätzen mangle? Daraufhin habe dieser ihn angefahren: „Du Ausländer hast hier gar nichts zu sagen.“

Ein Wort habe das andere gegeben, und er habe die Diskussion schließlich mit dem Hinweis beendet, dass der andere sich nicht beschweren dürfe, wenn sein abgestelltes Auto an dieser Stelle von spielenden Kindern zerkratzt würde. Mehr sei nicht gewesen, allerdings habe der andere ihn früher schon ständig provoziert und beleidigt, ihm einmal sogar aus dem Auto heraus den „Stinkefinger“ gezeigt. Er sei in der Straße bekannt dafür, dass er stets Streit suche.

Geschädigter erzählt eine ganz andere Geschichte

Völlig anders stellte sich dagegen die Version des über 50 Jahre alten Kontrahenten dar, auf die der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft beruhte. Nachdem er am Tag zuvor aus dem Urlaub zurückgekommen sei, berichtete er, habe er seinen Pkw und den seiner Frau auf öffentlichen Parkplätzen am Straßenrand abgestellt, weil er seine Garage und seinen Stellplatz ausfegen wollte. Er habe sich gerade mit einer Nachbarin unterhalten, die mit dem Fahrrad vorbeigekommen war, als ein Auto neben ihm hielt. Dessen ihm bis dahin völlig unbekannter Fahrer habe ihn durch das geöffnete Fenster mehrfach angeschrien: „Fahr deine Dreckskarre weg!“

Nachdem er dreimal derart angegangen worden sei, habe er lediglich mit dem Hinweis „Öffentliche Straße, öffentliche Parkplätze“ reagiert. Der Wagen sei daraufhin die Straße heruntergefahren, habe gedreht und sei mit hoher Geschwindigkeit auf ihn und die Nachbarin zugefahren, zwischen 30 und 40 Stundenkilometer, so die Schätzung des Mannes. Er habe Angst gehabt, „der will mich umfahren“, habe aber trotzdem gedacht: „Nein, ich bleibe hier stehen!“ Erst kurz vor ihm habe das Auto abrupt gebremst, die Stoßstange beinahe seine Knie berührt. „Fahr dein Drecksauto weg, sonst stelle ich meins auf deinen Abstellplatz“, sei er erneut angegangen worden.

Er habe erwidert, dass es sich im einen Fall um einen privaten, im anderen um einen öffentlichen Abstellplatz handle. Daraufhin habe er zur Antwort bekommen: „Wenn du dich noch einmal auf meinen Parkplatz stellst, dann zerkratze ich dein Auto!“ Dann sei der Fahrer zurückgestoßen und habe sein Fahrzeug in der Straße abgestellt.

Zeugin bestätigt Version des Geschädigten

Diese Darstellung der Geschehnisse wurde so auch von der Nachbarin als Zeugin bestätigt, mit der sich der Bedrohte unterhalten hatte. Beide erklärten auch, dass sich keine weitere Person zum Zeitpunkt des Streits in der Straße befunden habe.

Er habe die Drohung in diesem Moment ernst genommen, sie sei „sehr stark in der Emotion“ gewesen, berichtete der Zeuge weiter.

Weitere Worte seien dann nicht mehr gewechselt worden. Allerdings habe es sich nicht um einen „Allerweltsvorgang“ gehandelt. Als zwei Wochen später die Tür seines Autos auf einem Supermarkt-Parkplatz zerkratzt wurde, habe er sich wieder daran erinnert, sich an die Polizei gewandt und den Vorfall geschildert.

Sie habe keinen Zweifel an den Zeugen und deren sachverhaltsnahen Darstellung der Ereignisse, gab Richterin Figen Basoglu-Waselzada zu bedenken. Sie und auch die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wiesen darauf hin, dass in dem Strafbefehl noch keine Sanktion im Zusammenhang mit dem Führerschein enthalten sei, sondern lediglich eine Geldstraße verhängt wurde. Die Richterin empfahl dem Angeklagten, sich in einer Verhandlungspause mit seinem Verteidiger abzusprechen, ob es nicht besser wäre, den Widerspruch zurückzunehmen oder zumindest auf die Höhe der Tagessätze zu begrenzen.

Sie empfahl auch darüber nachzudenken, ob man mit der Beweisaufnahme tatsächlich fortfahren und die als Zeugin benannte Ehefrau des Angeklagten der Gefahr einer Falschaussage aussetzen wolle.

Im Anschluss an diese Denkpause erklärte sein Rechtsanwalt, dass der Korber sich entschlossen habe, seinen Widerspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Die Geldstrafe muss er also bezahlen.