Naturkita Waldbande Korb: Neue Spielgruppe für Kleinkinder - noch freie Plätze

Die Kinder sind das ganze Jahr über an der frischen Luft, spielen und schaukeln im Freien auf dem Kita-Gelände, und wenn sie eine Verschnaufpause brauchen, ziehen sie sich in den roten oder grünen Bauwagen zurück. Dort wird gevespert, gebastelt oder gespielt. Außerdem lernen die Mädchen und Jungen bei der Waldbande durch Beobachten und Entdecken, die Natur und die Tierwelt kennen sowie sie zu schätzen. Der Korber Naturkindergarten, der im Oktober 2018 unter Vorsitz von Mathias Greiner und Sabine Jenner gegründet wurde, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Betreuungsplätze wurden alle bis auf weiteres vergeben. „Wir sind komplett ausgebucht“, sagt Vereinsvorsitzende Sabine Jenner und berichtet von zunehmenden Anfragen nach Betreuungsplätzen – insbesondere seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Tierischer Freund

Den Trend und die steigende Nachfrage für Naturkindergärten können die beiden Vorsitzenden nachvollziehen. „Die Kinder kommen raus in die Natur, gehen auf Entdeckungstour und lernen viele neue Dinge rund um Tier und Wald“, sagt Mathias Greiner. Auf dem Gelände des Kindergartens, der sich in der Nähe des Wanderparkplatzes „Hanweiler Sattel“ befindet, gibt es sogar – neben den zahlreichen Waldbewohnern – noch einen weiteren tierischen Freund für die Kleinen: Der Hund der Kita-Leitung darf täglich mit zur Waldbande und ist bei vielen Kindern sehr beliebt, die ihn streicheln oder mit ihm spielen dürfen. Auch diejenigen, die zuvor ängstlich gegenüber Vierbeinern gewesen sind, lernten durch den direkten Kontakt ihre Angst zu überwinden, so Sabine Jenner.

Kinder verbringen vermehrt Zeit mit Tablets, Smartphones und Co.

Das Konzept der Kita Waldbande orientiert sich an dem Flensburger Modell und hat zum Ziel, die Selbstständigkeit der Kleinkinder zu fördern. Heutzutage hätten viele Kinder den Bezug zur Natur verlernt oder ihn überhaupt gar nicht kennengelernt, weil sie ihre Freizeit vermehrt mit Tablets, Smartphones und Co. verbringen, so Mathias Greiner.

Kindern lernen, Rücksicht auf die Tiere in der Natur zu nehmen

Das Ziel des Waldbande-Teams sei es, den Kindern unter anderem die Natur näherzubringen, ihnen zu zeigen, was sie aus Materialien, die beispielsweise im Wald zu finden sind, Kreatives basteln können. „Wir wollen den Kindern die Möglichkeit geben, sich auszuleben“, sagt Mathias Greiner. Dennoch werden die Mädchen und Jungen in dem Wissen, dass sie im Wald nur Gäste sind und auf die Lebewesen Rücksicht nehmen müssen, für den Umgang mit der Natur und der Tierwelt sensibilisiert. Die Kinder lernen, achtsam im Wald zu spielen und die Rückzugsorte der Tiere nicht zu stören.

Neue Spielgruppe für Kleinkinder

Die Erfahrungen in der Natur tragen dem Vorstand zufolge dazu bei, die psychische, physische, motorische und soziale Entwicklung der Kinder zu fördern.

Um die Kinder noch vor dem Kindergarteneintritt für die Natur zu begeistern und ihnen den Umgang mit dem Wald beizubringen, bietet die Waldbande ein neues pädagogisches Angebot an: Von Donnerstag, 13. April, an startet eine Waldspielgruppe für Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren. „Der erste Versuch kam sehr gut an“, sagt Sabine Jenner. Auch wenn eine Gruppe bereits belegt ist, werde bei steigender Nachfrage eine weitere Spielgruppe eröffnet. Interessierte Eltern können ihre Kinder für das Angebot anmelden.

Angebote für Schulklassen und Unternehmen

Außerdem bietet die Waldbande noch sogenannte Erlebnispädagogik-Tage für Schulklassen an. Dabei werden Probleme innerhalb der Klasse geklärt, für einen besseren Zusammenhalt gesorgt und Abstand von den heute häufig genutzten Medien genommen. Hierbei werden den Schülerinnen und Schülern einfache Aufgaben gegeben, damit sie ein Gefühl für die Natur zurückbekommen. „Sogar Schüler von der siebten bis zur neunten Klasse haben angefangen ein Tipi im Wald zu bauen“, erzählt Mathias Greiner. Hierbei können die Schulen von dem Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ des Regierungspräsidiums profitieren.

Aber nicht nur für Schulklassen wird ein solcher Tag angeboten, sondern auch für Auszubildende oder für Unternehmen, die das Angebot als eine „Teambuilding“-Maßnahme zur Stärkung der Teamfähigkeit in Anspruch nehmen können. Die Natur soll dabei helfen, die Personen aus ihrem stressigen und hektischen Alltag zu befreien.

„Den Goliath besiegen“

Außerdem möchte die Waldbande in Zukunft weitere erlebnispädagogische, eigentherapeutische Maßnahmen anbieten, um Personen, die mit Problemen zu kämpfen haben, zu unterstützen. Dieses Projekt soll dann den Namen „Den Goliath besiegen“ tragen, so Mathias Greiner. Derzeit qualifiziert sich der Familienvater hierfür. Nach Abschluss wird er das Zertifikat vom Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik mit dem Gütesiegel „beQ“ bekommen.

Des Weiteren bietet die Kita Waldbande für das kommende Kindergartenjahr eine freie Stelle für ein Bundesfreiwilligenjahr an. Interessierte können sich hierfür bei den Vereinsvorsitzenden melden. Auch freut sich der Verein über Sachspenden, die den Kindergartenkindern zugutekommen.

Waldspielgruppe

Das neue pädagogische Angebot der Waldbande, die Waldspielgruppe, startet am Donnerstag (13. April). Jeden Donnerstag lernen Ein- bis Dreijährige die Natur und den Kindergarten in der Nähe des Wandererparkplatzes „Hanweiler Sattel“ kennen. Der Kurs umfasst zehn Termine. Eine Gruppe ist bereits voll. Bei großer Nachfrage werden weitere Spielgruppen eröffnet. Weitere Infos hierzu gibt es online unter www.waldbande.de.