Obsterntemaschine gerät in Brand: Freiwillige Feuerwehr Korb im Einsatz

In der Winnender Straße/Kreisstraße 1911 in Korb ist am Mittwoch (7. 9.) gegen 11.55 Uhr eine Obsterntemaschine, die auf einer etwa 50 Quadratmeter großen Fläche stand, in Brand geraten. Wie Feuerwehr-Sprecher Simon Holder auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Die Freiwillige Feuerwehr Korb ist mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Circa 50 Quadratmeter Fläche in Brand geraten

Wie es zu dem Brand am Mittwochmittag kam, ist unklar. Der Feuerwehr-Sprecher vermutet einen technischen Defekt.