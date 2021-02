In der Winnender Straße in Korb hat es am Montag (08.02.) kurz nach zehn Uhr einen Polizeieinsatz gegeben.

Weil eine leblose Person in einer Wohnung aufgefunden wurde, musste die Freiwillige Feuerwehr Korb ausrücken und die Wohnungstür öffnen.

Auf Nachfrage erklärt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen, dass es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden gibt.