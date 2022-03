Ein Blick durch die große Glasfront des Rebblicks lässt es schon erahnen: Der Umbau des Restaurants in der Brucknerstraße „ist auf der Zielgeraden“, sagt Jochen Gromann, der die Gaststätte gemeinsam mit Ehefrau Nadine gepachtet hat. Die Wände sind in gedeckten Blau-, Grau- und Grüntönen gestrichen, der Holzton des Bodens lässt sich auch an der Verkleidung der Decke wiederfinden.

Und wer ganz genau hinschaut, erkennt die alte Decken-Vertäfelung des Rebblicks – ein Überbleibsel der