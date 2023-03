„Seid einfach mutig!“: Wie Feuerwehr-Frauen in Korb mit dem Klischee der Männerdomäne aufräumen

Was kann eine Feuerwehrfrau alles machen? „Ganz normalen Feuerwehrdienst halt“, sagt Maren Gut (38). Die Lehrerin ist seit rund drei Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Korb. Welche Aufgaben eine Feuerwehrfrau hat, hängt von der Hierarchie, den Zusatzausbildungen und dem Platz im Einsatzfahrzeug ab, aber in keinem Fall von dem Geschlecht, erklärt sie.

„Der Einstieg war auf jeden Fall nicht leicht“, berichtet eine Feuerwehrfrau

Von den 77 aktiven Mitgliedern der Feuerwehr Korb sind gerade mal fünf Frauen - fünf mehr als noch vor ein paar Jahren. Die Erste von ihnen war Franziska Häussermann (33). Die gelernte Konstruktionsmechanikerin ist immer schon von dem Beruf und der Technik, die hinter den Fahrzeugen und Maschinen steckt, fasziniert gewesen. „Der Anfang war auf jeden Fall nicht leicht“, berichtet sie von ihrem Einstieg. Dabei gelten sowohl für Männer als auch für Frauen die gleichen Bedingungen: eine bestandene Grundausbildung. In den sechs Wochen, die mit einer Abschlussprüfung enden, lernen die angehenden freiwilligen Feuerwehrleute unter anderem, wie ein Löschangriff funktioniert.

Danach kann bei einem Einsatz jeder die gleichen Aufgaben durchführen, darunter die Verkehrsabsicherung, die Wasserversorgung, die Personenrettung oder das Löschen eines Brandes. „Es ist sehr umfangreich“, sagt Maren Gut. Deswegen finde bei ihnen jede ihren Platz, ergänzt Franziska Häussermann. Sie erklärt, dass die einzigen Unterschiede zwischen den Feuerwehrleuten durch Zusatzausbildungen zu erreichen sind.

Selber hat Franziska Häussermann die Ausbildung zur Maschinistin abgeschlossen und hat damit die Erlaubnis, Feuerwehrfahrzeuge zu fahren und deren Geräte zu bedienen. Auch Gut ist gerade dabei, ein Leistungsabzeichen zur Truppführerin abzuschließen.

Egal ob Mann oder Frau - auf körperliche Fitness kommt es an

Die beiden Feuerwehrfrauen vermuten, dass die Technik und die schweren Gerätschaften für viele Frauen abschreckend wirken. Können diese Sorge aber absolut nicht nachvollziehen, da Frauen schon lange bewiesen haben, dass sie auch in technischen Berufen erfolgreich sein können. Auch die körperliche Arbeit bedeute nicht gleich, dass Frauen benachteiligt seien, denn für beide Geschlechter gilt laut Franziska Häussermann: „Sportliche Fitness ist eine allgemeine Voraussetzung.“ Auch Maren Gut stimmt dem zu: „Wenn ich was nicht heben kann, frage ich einfach einen Kameraden, das macht jeder so.“

Wie auch bei jedem anderen Hobby, sollten die Anforderungen mit der eigenen Persönlichkeit übereinstimmen, erklären die zwei Frauen. Bei der Feuerwehr sind Alter und Geschlecht egal. Das bedeutet, dass der Bereitschaftsdienst auch für eine Frau immer gilt. Also an sieben Tagen in der Woche, die vollen 24 Stunden. Wenn nachts ein Notruf in der Zentrale eingeht, bleibe keine Zeit mehr, sich zu richten und zu schminken.

Wem das wichtig sei, dessen persönliche Interessen passen nicht zur Freiwilligen Feuerwehr, was genauso in Ordnung ist, betont Maren Gut. Wer aber bereit sei, keine Zeit zu verlieren und ungerichtet loszufahren, der solle sich nicht abhalten lassen, der Feuerwehr beizutreten, nur weil es sich um ein männerdominiertes Feld handele, ergänzt die 38-Jährige.

Beide Feuerwehrfrauen haben Kinder, alte Rollenbilder sind nichts für die Zwei

Das Argument, „Kinder zu haben“, können beide Frauen hingegen gut nachvollziehen. „Bei Kindern denken viele Frauen, die Erziehung ist allein ihre Hauptarbeit“, sagt Häussermann. Sie ist selber Mutter von zwei Töchtern im Alter von sechs und acht Jahren und findet es schade, dass dieses veraltete Rollenbild nach wie vor so stark präsent ist. Für sie und Maren Gut - ebenfalls Mutter- war die Feuerwehrarbeit mit Familie und Partner glücklicherweise immer vereinbar. „Der Partner muss es voll mittragen“, sagt Maren Gut über ihr Hobby.

Die Freiwillige Feuerwehr ist ein großer Zeitfaktor, beide Frauen sind mindestens einmal die Woche vor Ort. Dazu kommen dann noch Pflichtveranstaltungen und neu geknüpfte Freundschaften: „Wenn etwas Kameradschaftliches ist, kommen wir auch immer gern“, berichtet Maren Gut. Für die Realschullehrerin war die Kameradschaft der Feuerwehr einer der Gründe, beizutreten. Dazu kommen das Interesse an der Technik und der Wunsch, etwas Soziales zu tun. „Die Dankbarkeit der Menschen, denen wir helfen, ist unglaublich ehrlich“, sagt Franziska Häussermann.

Jüngere Mädchen in der Jugendfeuerwehr trauen sich immer mehr zu

Mit negativen Vorurteilen von Außenstehenden werden die Frauen selten bis gar nicht konfrontiert. Hin und wieder müssen sie sich aber schon einen „dummen Spruch“ anhören, so Franziska Häussermann. Am Einsatzort erkennen die anwesenden Leute manchmal nicht einmal, ob unter der Arbeitskleidung ein Mann oder eine Frau stecke, erklärt sie lachend.

Womit sie häufiger rechnen müssen, wenn sie jemand Neuem von ihrem Hobby erzählen, sind Überraschung und Begeisterung. Für beide ein Beweis, dass ihr Dienst immer noch nicht als normal für Frauen wahrgenommen wird. „Ich fände es schön, wenn mehr Leute sich das mal anschauen“, sagt Häussermann. Offen für Interessenten sei die Feuerwehr in Korb nämlich immer. „Seid einfach mutig!“, sagt auch Maren Gut.

Dass gerade jüngere Mädchen sich immer mehr zutrauen, bemerken die beiden Feuerwehrfrauen vor allem in der Jugendfeuerwehr. Vielen Mädchen seien Vorbehalte vor dem männerdominierten Beruf fremd.