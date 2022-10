Stopp für Tierkrematorium in Korb: Betreiber ist "sicher", dass es weitergeht

Nachdem das Tierkrematorium in Korb wegen eines Gerichtsurteils vorerst nicht weiterlaufen darf, gibt sich der Betreiber zuversichtlich. Er sei „sicher“, dass er das Krematorium für Kleintiere früher oder später wieder in Betrieb nehmen könne, so Walter Rupff, Vorstand der Tieba Tierkrematorium AG. In der Zwischenzeit kann er Kunden weiter seine Dienste anbieten: Verstorbene Tiere lässt er in einem Krematorium außerhalb der Region Stuttgart einäschern. Wirtschaftlich könne der Betriebsstopp trotzdem ein Problem für ihn werden, sagt Rupff.

„Das kann sogar Arbeitsplätze kosten – was ich absolut nicht hoffe“, so der Tieba-Chef. Ob es dazu kommt, hänge davon ab, wie lang das Tierkrematorium in der Boschstraße in Korb nicht laufen darf. „Ob wir es überbrücken können oder nicht.“ Im Moment stehe noch keine Kurzarbeit für die Beschäftigten an, so Rupff am Donnerstag. Es komme eben auf den weiteren Verlauf an. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte am Mittwoch geurteilt, dass die vom Landratsamt Rems-Murr erteilte Genehmigung für das umstrittene Krematorium ungültig ist. Zur Freude einiger Anwohner und Gegner der Anlage, die seit längerem juristisch gegen den Betrieb vorgegangen waren.

Momentan heißt es für alle: Warten auf die Urteilsbegründung. Laufen darf das Tierkrematorium aber schon jetzt nicht mehr, wie das Landratsamt bestätigt hat. Eine Berufung gegen das Urteil ist möglich.

Rupff: Alle Vorgaben eingehalten

Walter Rupff beteuert, sich an alle Vorgaben gehalten zu haben. Er habe die nötigen Genehmigungen schriftlich erhalten, Ende 2021 startete der Betrieb des Tierkrematoriums in Korb. Laut Rupff wurde zum Beispiel auch die in der Nachbrennkammer nötige Mindesttemperatur von 850 Grad Celsius immer eingehalten – was den Ausstoß von Schadstoffen verhindern soll. Das müsse der Betrieb aufzeichnen und jederzeit bei einer Kontrolle nachweisen können. Und es sei ja auch geprüft worden.

Der Leiter des Tierkrematoriums ist zuversichtlich, dass er die Betriebsgenehmigung wieder erhält. Nach dem Urteil habe er außerdem „sehr viele“ positive Rückmeldungen bekommen, telefonisch und im Internet: „Die sagen: ,Macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen’“, berichtet Walter Rupff.

Verstorbene Tiere werden nun in andere Krematorien gebracht

Solange die Korber Anlage nicht laufen darf, bringt Rupff verstorbene Tiere zu „befreundeten Krematorien, die uns aushelfen“. Bei ihnen sei er sicher, „dass sie gut arbeiten“. Sie liegen aber außerhalb der Region Stuttgart, in der das Korber Tierkrematorium laut Rupff das einzige ist.

Auf der Internetseite informiert Rupffs Tieba AG nach dem Urteil: „Wir haben weiterhin geöffnet. Verstorbene Tiere können nach wie vor zu uns gebracht bzw. natürlich von uns abgeholt werden. Die Abläufe bleiben unverändert und Ihre Tiere sind bei uns in guten Händen.“ Dort heißt es auch, das Urteil, das zum Ruhen der Anlage führte, sei „nicht nachvollziehbar und überraschend“.

„Sämtliche an uns gestellten Anforderungen haben wir erfüllt und Genehmigungsvorgaben kamen wir gewissenhaft nach. Ansonsten wäre uns seitens des Landratsamtes keine Genehmigung erteilt worden.“ Die Arbeit mache man „aus Überzeugung und für die Tierbesitzer“.

Warten auf die Urteilsbegründung

Die Gegner des Krematoriums befürchten unter anderem, dass durch die Verbrennung Schadstoffe in die Umwelt gelangen könnten. Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart mitgeteilt, dass die zuständige Kammer „der Klage von Anwohnern gegen das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis, gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für ein Tierkrematorium auf dem Gebiet der Gemeinde Korb stattgegeben“ hat. Die von der Waiblinger Kreisbehörde gewährte Genehmigung hoben die Richter auf. Warum genau, das ist nun die für die Beteiligten wichtigste Frage. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.