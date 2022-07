Tierschützer sammeln in Korb Futterspenden für Haustiere aus der Ukraine

Weil der Krieg in der Ukraine nicht nur für die dort lebenden Menschen schlimme Folgen hat, sondern auch einige Haustiere unter den „Flüchtlingen“ sind, haben Tierschützer mit Unterstützung des Tierschutzvereins Waiblingen am Wochenende eine Futtersammelaktion in Korb veranstaltet.

1000 Euro für Tierfutter

Die Tierschützer riefen im Voraus dazu auf, am Samstag, 9. Juli, Futterspenden bei dem Stand abzugeben. Diese sollten nicht nur Ukrainern zugutekommen, die ihr Haustier auf der Flucht mitgenommen haben und jetzt kaum Geld für Futter haben, sondern auch tierlieben Menschen, die Geflüchtete mit Haustieren oder auch nur ein Tier aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben.

Der Rewe Rizzi hatte die Aktion bereits mit einer Spende von rund 1000 Euro unterstützt, das davon erworbene Futter wurde am Samstag bereits an Menschen, die Flüchtlinge mit Tieren bei sich aufgenommen haben, ausgegeben.

Hundebesitzer trägt Schäferhund 15 Kilometer weit

Außerdem waren laut Pressemitteilung der Tierschützer bei der Aktion am Samstag einige hilfsbereite Menschen vor Ort, um Futter für die Tiere aus der Ukraine zu spenden. „Wir werden die Futterausgabe im September wiederholen. Der Termin wird rechtzeitig in der Presse angekündigt“, kündigt Beate Iris Müller, Sprecherin der Tierschützer, an.

Die Tierschützer wissen von rührenden Geschichten, wenn es um die Flucht aus dem Krisengebiet mit Haustier geht: Ein Schäferhund sei 15 Kilometer auf den Schultern seines Herrchens getragen worden, bis an die polnische Grenze, so Beate Iris Müller. Außerdem hätten Helfer vor Ort dafür gesorgt, dass ukrainische Tiere in gute Tierheime vermittelt werden, viele hätten dafür weite Fahrten an die ukrainische Grenze auf sich genommen.