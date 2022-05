Trotz Corona-Pandemie verzeichnet Freiwillige Feuerwehr Korb Mitgliederzuwachs

Bei der Abteilungsversammlung der Feuerwehr Korb Abteilung Kleinheppach berichtete Abteilungskommandant Oliver Blöchle über die Tätigkeiten der Wehr im Jahr 2021, wie die Freiwillige Feuerwehr Korb in einer Pressemitteilung mitteilt.

Abteilung Kleinheppach hatte 37 Einsätze

Zu insgesamt 37 Einsätzen wurde die Abteilung Kleinheppach alarmiert, die Einsatzzahlen folgten damit dem steigenden Trend, der auch in der Gesamtwehr vorherrscht, so die Feuerwehr Korb.

Zum Oberfeuerwehrmann bei der Abteilung Kleinheppach wurden befördert: René Mayer, Janek Krauter und Michael Kraus.

Nach einjähriger coronabedingter Pause fand dieses Jahr wieder eine Abteilungsversammlung der Feuerwehr Korb Abteilung Korb statt. Mit 47 Einsätzen setzt sich der Trend steigender Einsatzzahlen fort, heißt es in der Pressemitteilung der Korber Feuerwehr.

Lange Zeit keine Präsenzübungen gehabt

Abteilungskommandant Thomas Häussermann zeigte sich in seinem Bericht erfreut, dass trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie für die Feuerwehr gebracht hat – über lange Zeit waren keine Präsenzübungen möglich –, die Abteilung Korb sogar gewachsen ist.

In der anschließenden Wahl wurde Thomas Häussermann einstimmig für eine zweite Periode als Abteilungskommandant bestätigt.

In seinem Grußwort bedankte sich der stellvertretende Bürgermeister Martin Zerrer für das Engagement, ob in der Jugendfeuerwehr bis hin zur Alterswehr, und dafür, dass die Feuerwehrangehörigen auch in den vergangenen Monaten der Feuerwehr die Treue gehalten haben.

Besondere Ehrung für Hermann Klemm

Eine besondere Ehrung wurde an Hermann Klemm verliehen. Er wurde mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Ehrung wird an Feuerwehrwehrleute verliehen, die sich mit herausragenden Leistungen im Feuerwehrdienst verdient gemacht haben.

Hermann Klemm war über Jahrzehnte als Gruppenführer im Einsatz- und Übungsdienst aktiv, auch heute – nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Einsatzdienst – ist er als „Fachbereichsleiter Fahrzeuge und Ausrüstung“ in verantwortlicher Position tätig.

Ebenfalls neu gewählt wurde der Abteilungsausschuss, er besteht zukünftig aus folgenden Mitgliedern: Simeon Diener, Fabian Gieck, Jörg Hartmann, Stefan Hartmann, Bernd Häussermann, Tobias Häussermann, Fabian Kluge, Uwe Kulikowski und Daniel Schmid.

Maren Gut wurde zur Feuerwehrfrau befördert. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Simeon Diener, Fabio Di Palma, Marco Hartmann, Alexander Heinrich, Luca Reimer und Sebastian Stark befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann : Benno Graze und Robin Schwegler.