Wald, Windräder und Naherholung: So sieht der Plan für Korber Gemeindewald aus

Der Korber Gemeindewald, so Bürgermeister Jochen Müller, hat drei Aufgaben: Er dient dem Schutz und der Erholung und soll im Idealfall so viel Ertrag erwirtschaften, wie er kostet. Die Bewirtschaftung des knapp 160 Hektar großen Korber Gemeindewaldes soll unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und im Sinne der Klimaerwärmung an langfristige Entwicklungen angepasst erfolgen. So legt es die Eigentümerzielsetzung fest, die vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Enthaltung beschlossen wurde.

Forsteinrichtung wird alle zehn Jahre neu ausgearbeitet

Diese Eigentümerzielsetzung ist wiederum Grundlage für die alle zehn Jahre neu auszuarbeitende „Forsteinrichtung“. So heißt die Betriebsregelung, mit der alle zehn Jahre der Zustand des Waldes analysiert wird und in der die Maßnahmen beschrieben sind, die im Rahmen der Bewirtschaftung des Waldes durchgeführt werden müssen. Diese Forsteinrichtungen gelten jeweils für einen Zeitraum von zehn Jahren, beginnend 2024. Die Verantwortung für die Vorbereitung und Planung liegt bei der Landesforstdirektion Freiburg und für den Korber Gemeindewald bei Revierförster Andreas Münz.

Bewirtschaftung des Waldes: Schutz von Natur und Umwelt steht an erster Stelle

Der Revierförster stand dem Gemeinderat für dessen Fragen und Anregungen Rede und Antwort und wies auch auf mögliche Konflikte hin, die sich aus den drei Zielen ergeben. Einer dieser Konflikte, räumte er ein, würde sich wohl von Windrädern im Wald ergeben. Die Nutzung der Windenergie bliebe nicht ohne Einfluss auf das Erholungsgebiet. Auch wenn man die Windräder beim Waldspaziergang selbst nicht sehen würde, müsste ihnen Fläche geopfert werden. Allerdings, wiegelte er ab, sei es noch zu früh, konkrete Aussagen zu treffen.

Der Nachbar Waiblingen habe zunächst einmal beschlossen, aktiv zu werden. Am Anfang stünden Windmessungen, anhand deren Ergebnissen müsse man sich unterhalten und planen. Wo, wie viele und ob überhaupt welche aufgestellt würden, sei noch vollkommen offen, „und ob Korb dann dabei mitmacht, entscheiden letztendlich Sie“, wandte er sich an den Gemeinderat. An erster Stelle bei der Bewirtschaftung des Waldes stehe der Schutz von Natur und Umwelt, betonte der Revierförster. Sowohl diese Aufgabe wie auch die Sicherstellung der Funktion als Naherholungsgebiet seien nur über Eingriffe in den Wald möglich.

Verstärkter Anbau von Douglasien und Eichen wird angestrebt

Aufgrund des bereits hohen Laubbaumanteils von 66 Prozent, der vergleichsweise stabilen Fichtenbestände und eines Eichenmischwaldbestandes von fast 30 Prozent müsse kein großflächiger Waldumbau ins Auge gefasst werden. Angestrebt werde der verstärkte Anbau von Douglasien und Eichen, die sich als resistent gegen den Klimawandel und die Trockenheit der vergangenen zehn Jahre erwiesen hätten. Gerade mit der Douglasie habe man in den vergangenen 30, 40 Jahren im Freiburger Raum sogar schon seit hundert Jahren sehr gute Erfahrungen gesammelt.

„So werden sich die Tiere auch an die Mountainbike-Strecke gewöhnen“

Der Stellenwert des Waldes als Naherholungsgebiet, ergänzte Bürgermeister Jochen Müller, habe in den vergangenen Jahren nicht zuletzt bedingt durch die Pandemie kontinuierlich zugenommen. Wer von Stuttgart durch den Tunnel ins Remstal fahre, der lege in Korb seinen ersten Halt ein, so Jochen Müller. Dies gelte an sieben Tagen in der Woche, sowohl für Spaziergänger wie auch für Mountainbike-Fahrer. Die Tierwelt, assistierte Andreas Münz, hätte sich mittlerweile an die Spaziergänger gewöhnt. Durch das Steuern der Besucherströme über die Anlage der Wege und Beschilderung sei es zudem möglich, Rückzugs- und Ruheräume zu schaffen. 95 Prozent der Waldbesucher würden schließlich auf den Waldwegen bleiben. „So werden sich die Tiere auch an die Mountainbike-Strecke gewöhnen.“

Erfreulich sei der Rückgang der Wildschweinpopulationen in den vergangenen zwei, drei Jahren, den Münz darauf zurückführte, dass sich im Wald weniger Eicheln vorfanden. Dies habe dazu geführt, dass die Tiere abwanderten und sich weniger stark vermehrten. Glücklicherweise sei man bisher von der Schweinepest verschont geblieben, sie hätte sich zu einer Katastrophe entwickelt, wenn sie sich unter so vielen Tieren wie in den zurückliegenden Jahren ausgebreitet hätte.

Was die wirtschaftliche Nutzung des Waldes anbelange, so solle weiterhin nachhaltig Holz genutzt werden. Ziel sei, regionale Händler und die örtliche Bevölkerung zu versorgen. Nach wie vor gebe es Flächenlose, auch werde Brennholz angeboten.