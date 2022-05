Wegen Eigenbedarfskündigung: Ballettlehrerin aus Korb sucht neues Studio

Mit viel Herzblut, Freude und Engagement betreibt Maja Patzelt das „Move Relax Studio“ in Korb. Am jetzigen Standort seit neun Jahren, insgesamt seit 17 Jahren bietet sie Ballett-, Yoga- und Pilateskurse an. „Meine ganze Kraft ist für mein Studio“, sagt die 57-jährige Korberin. Nun allerdings muss sich die gelernte und staatlich geprüfte Masseurin nach einem neuen Studio umschauen. Wegen Eigenbedarfs wurde ihr gekündigt, die Frist läuft Ende September aus, die Suche bislang erfolglos.

Bislang erfolglose Suche belastet Maja Patzelt

„Ich dachte nie, dass ich nichts finde“, sagt Maja Patzelt. Eigenen Angaben zufolge habe sie Makler, Bekannte, Freunde und Freundesfreunde kontaktiert. „Aber kein Mensch hat Räume für mich“, sagt sie niedergeschlagen. Die bislang erfolglose Suche belastet die eigentlich lebensfrohe Frau, die sich zu der südländischen Lebensart hingezogen fühlt und von italienischem Temperament übersprudelt.

Auch mit berühmten Persönlichkeiten gearbeitet

„Jetzt kommt der Druck, dass ich raus muss und das macht mich fertig“, sagt die Deutsch-Italienerin. Sie hat in Italien als Animateurin gearbeitet, Showtänze vor Hunderten von Gästen aufgeführt, aber auch berühmte Persönlichkeiten, darunter Bon Jovi und Phil Collins massiert. Und nun wäre sie eigentlich froh, wenn sie in neuen Räumen weiterhin ihre kleinen Ballettschüler unterrichten kann – egal wo.

Einerseits ist Maja Patzelt dankbar und froh, dass ihr während der Pandemie und der coronabedingten Schließung die Tanzschülerinnen und -schüler treu geblieben sind. Andererseits sagt sie, dass es für sie wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, wenn sie in den vergangenen zwei Jahren hätte die Räume verlassen müssen.

„Jetzt habe ich nach Corona wieder alles aufgebaut und muss raus“, sagt sie. Ihr Blick schweift auf das Foto der Ballettkinder, das auf ihrem Schreibtisch liegt. „Die sind wie meine Kinder“, sagt sie, „das ist meine Familie.“

Daneben befindet sich das eingerahmte Foto eines Babys. „Das ist meine Enkeltochter“, sagt Maja Patzelt stolz – die neun Monate alte Tochter ihrer 31-jährigen Tochter Mirella Patzelt. Auch Mirella Patzelt biete Kurse an, etwa „Mamagymnastik“oder Rückbildungskurse für junge Mütter. Gemeinsam mit ihrer Tochter Mirella in Zukunft etwas auf die Beine zu stellen, kommt für Maja Patzelt ebenfalls infrage, nur die geeigneten Räume müssen her.

Nach 17 Jahren: Angst um die Existenz

„Körper und Geist in Bewegung bringen, das heißt lebendig zu sein“, lautet Maja Patzelts Motto. Doch das funktioniere im Moment nur bedingt, weil die Ballettlehrerin derzeit Existenzängste plagen. Aufhören möchte die 57-Jährige noch nicht. Rückblickend auf ihre vergangenen 17 Jahre sagt sie: „Ich bin stolz, dass ich das Ganze gewagt und aufgebaut habe.“ Das Studio in Korb sieht Maja Patzelt als eine kulturelle Bereicherung an – sowohl für die Gemeinde als auch für die tanzbegeisterten Menschen im Alter von drei bis 83 Jahren. Beim Letzteren handelt es sich um die Mutter von Maja Patzelt, mit der sie zusammen in Korb lebt.

Passende Räume?

Maja Patzelt sucht ein neues, etwa 100 Quadratmeter großes Studio in und um Korb. Wer passende Räume hat, kann die Ballettlehrerin unter der Telefonnummer 0177/5277185 kontaktieren.