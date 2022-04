Weil die Bienen in Korb nach der coronabedingten Pause wieder fliegen dürfen und das Frühlingsfest in der Ortsmitte gefeiert wird, wird am Sonntag, 24. April, die Winnender Straße zwischen Waiblinger Straße und Hettlenweg sowie die Seestraße von 7 Uhr bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Korber Gemeindeverwaltung mit.

Von Samstag, 23. April, von 18 Uhr an gilt im Bereich der Veranstaltung ein Halteverbot auf allen öffentlichen Flächen. Wie bereits in der