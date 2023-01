Weihnachtsbaum-Abholung in Korb: Was beachtet werden muss

Weihnachten ist vorbei, viele Christbäume haben bereits ausgedient und warten auf ihre Abholung. Von der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) beauftragte Entsorgungsunternehmen holen die Bäume vor Ort ab, teilt die AWRM in einer Pressemitteilung mit. „Einfach dort bereitlegen, wo sonst auch die Mülltonnen zur Leerung bereitgestellt werden“, heißt es darin.

Von sechs Uhr an sind die Sammelfahrzeuge unterwegs

In Korb werden die Christbäume am Donnerstag, 19. Januar, abgeholt. Schon von sechs Uhr an sind die Sammelfahrzeuge am Abfuhrtag unterwegs. Es empfiehlt sich daher, die abzuholenden Bäume bereits am Vorabend bereitzulegen. Größere Zweige oder grob zerkleinerte Bäume werden bei Bedarf ebenfalls mitgenommen, allerdings nur ohne Schmuck und sonstige Fremdstoffe. Auch sollten Zweige mit Naturfaserschnur gebündelt werden. Kleine Gestecke, Äste und Zweige ohne Fremdstoffe können über die Biotonne entsorgt werden.

Kein Weihnachtsschmuck am Baum

Baumschmuck stört den Verwertungsprozess erheblich, so die AWRM. Das heißt, ein geschmückter Baum bleibt stehen. Das Gleiche gilt für gefüllte Plastiksäcke. Diese werden weder mitgenommen noch ausgeleert.

Baum kann auch später auf einem Grüngutplatz abgegeben werden

Wer seinen Christbaum über den Sammeltermin hinaus stehen lassen möchte, kann ihn zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf einem der Grüngutplätze oder einem Entsorgungszentrum abgeben. Auch hier gilt, dass der Baum abgeschmückt sein muss.

Adressen und Öffnungszeiten der Annahmestellen können der Internetseite unter www.awrm.de oder der Abfall-App der AWRM entnommen werden. Auch im neuen Abfallwegweiser sind die Öffnungszeiten der Pressemitteilung zufolge aufgeführt. Bei weiteren Fragen kann die Abfallberatung unter der Telefonnummer 0 71 51/5 01 95 35 oder per E-Mail an info@awrm.de erreicht werden.