Weinfest der Kleinheppacher Feuerwehr zwischen Reben und Korber Turm

Rund um den Aussichtsturm „Fernsehen in Korb“ hat die Abteilung Kleinheppach der Feuerwehr Korb gemeinsam mit den Kleinheppacher Landfrauen ein Weinfest veranstaltet. Das Event in den Weinbergen lockte zahlreiche Menschen an, die an rund 60 Biergarnituren Platz nehmen konnten.

Feuerwehr und Familien bewirteten die Gäste

Bewirtet wurde von den Mitgliedern der Feuerwehr höchstpersönlich: „Die rund 30 Kameraden und ihre Frauen haben die Gäste mit selbst gemachtem Wurstsalat aus dem Weckglas, Kartoffelsalat sowie verschiedenen Würsten vom Grill und knusprigen Schnitzeln verköstigt“, sagt Feuerwehrsprecher Simon Holder.

Die Kleinheppacher Landfrauen versorgten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehr bot außerdem einen kostenlosen Fahrdienst in und aus dem Ortskern an. Seit 1998 gibt es das Weinfest der Feuerwehr, welches jedes Jahr gefeiert wird.