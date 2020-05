Die Gemeinde Korb wird Eltern, deren Kinder im April und Mai nicht in der Kita oder im Hort betreut wurden, auch nachträglich nicht zur Kasse bitten. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Der Gebührenerlass gilt nicht nur für die kommunalen Einrichtungen, sondern auch für die freien und kirchlichen Träger. Wie die Gemeinde die Rückkehr in den vollen Betrieb meistern wird, ist aber noch ungewiss.

Seit dem 18. Mai bietet sich nach Landesbeschluss die