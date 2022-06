Öffnungszeiten reduziert: Droht die Schließung der Kreissparkasse in Leutenbach?

„Sorge um die Sparkassen-Filiale in Leutenbach“, lautet der Titel einer Pressemitteilung, die Pierre Orthen vom SPD-Ortsverein an unsere Redaktion geschickt hat. Tenor: Man befürchte weitere Schließungen von Filialen der Kreissparkasse Waiblingen, die dann auch diejenige an der Winnender Straße treffen könnten. Steht sie vor dem Aus?

Öffnungszeiten der Filiale reduziert

Bereits vor einiger Zeit sind die Zweigstellen in Nellmersbach und in Weiler zum Stein geschlossen worden.

Nun hat die Kreissparkasse auch Öffnungszeiten der Leutenbacher Filiale, der letzten verbliebenen Niederlassung in der Gemeinde, eingeschränkt. Ein schlechtes Omen?

Die Filiale jedenfalls hat momentan nur noch montags und donnerstags für je dreieinhalb Stunden am Vormittag und zwei Stunden am Nachmittag geöffnet. So steht es auf der Internetseite der Kreissparkasse.

SPD pocht auf den Erhalt der Niederlassung

Die SPD pocht auf den Erhalt der Niederlassung. Der örtliche SPD-Vorsitzende und Gemeinderat Pierre Orthen erklärt in der Pressemitteilung: „Sicherlich haben die Digitalisierung und Corona zu einer vermehrten Nutzung von Online-Banking-Angeboten geführt, dennoch muss sich die Sparkasse ihrer gesetzlichen Aufgabe, nämlich der Präsenz in der Fläche beziehungsweise in kleineren und mittelgroßen Kommunen, bewusst werden. Ein weiterer Service-Abbau und womöglich die Schließung der letzten KSK-Filiale in Leutenbach stünden dem klar entgegen.“

Kooperation mit der Volksbank in Weiler zum Stein und Nellmersbach?

Die Leutenbacher Sozialdemokraten fordern eine Standortgarantie für die Niederlassung und schlagen darüber hinaus eine Kooperation mit der Volksbank Stuttgart in Nellmersbach und Weiler zum Stein vor, um Kreisparkassen-Kunden dort das kostenfreie Geldabheben zu ermöglichen.

Wie reagiert die Kreissparkasse in Waiblingen? „An unserem Standort in Leutenbach ist aktuell keine Schließung geplant“, antwortet Kathrin Obergfell, Referentin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage.

Während der intensiven Corona-Phase habe man die Servicezeiten reduziert. Derzeit überprüfe man diese jedoch, mit dem Ziel, den Kunden langfristig stabile Zeitfenster anzubieten. Und: „Kunden mit Beratungsbedarf stehen wir in Leutenbach an jedem Arbeitstag zwischen 8 und 20 Uhr zur Verfügung“, schreibt Kathrin Obergfell weiter.

Auch zum Vorschlag des Leutenbacher SPD-Ortsvereins, mit der Volksbank Stuttgart zu kooperieren, äußert sie sich. Dies sei derzeit weder in Leutenbach noch in Weiler zum Stein oder in Nellmersbach vorgesehen.